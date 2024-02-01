"Менеджер президента": у Зеленського відреагували на чутки про звільнення Залужного (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, глава держави може ставити певні завдання своїм підлеглим і оцінювати результати. Йде не політичний процес, а війна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є менеджером президента України Володимира Зеленського. Про це заявила радниця глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканала "Ми — Україна".

За його словами, дискусія щодо чуток про звільнення Залужного Зеленським виглядає дивно.

"Чи може бути дискусія? Для мене це взагалі дивно виглядає. Усе ж таки, це вертикаль президента, це менеджер президента — я маю на увазі головкома, загалом кажу. Це безпосередньо його вертикаль, він займається війною у форматі верховного головнокомандувача", — сказав Подоляк.

Він також зазначив, що Зеленський може ставити певні завдання своїм підлеглим і оцінювати результати. Йде не політичний процес, а війна.

За словами Подоляка, є необхідність давати оцінку не тільки діям, а й планам на майбутнє. Це нормальний процес.

"Для мене це взагалі дивно, тому що під час війни політична конкуренція на рівні генералітету і політики виглядає так собі. Між тим, є ж офіційне спростування цієї інформації. Далі — подивимося, як розвиватимуться події. Якщо будуть якісь зміни, будемо про це говорити. Поки що змін немає", — додав він.

Подоляк про звільнення Залужного (дивитися з 5:50)

Раніше видання Financial Times писало, що звільнення Залужного викличе "бурю" серед військових і цивільних українців, адже генерал "користується величезною підтримкою".

Крім того, прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський не ухвалював рішення про відставку генерала Залужного.