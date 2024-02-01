Вибухи в Росії: три області РФ зазнали масованої атаки БПЛА, деталі

За даними Міноборони Росії, безпілотниками були атаковані Бєлгородська, Воронезька і Курська області. У регіонах активно працювали системи ППО, а місцева влада стверджує, що наслідків унаслідок ударів БПЛА немає.

У РФ заявили, що в ніч на четвер, 1 лютого, українські БПЛА атакували три російські області. Про це повідомили в Міноборони РФ.

Атака БПЛА на Росію — позиція Міноборони

У джерелі зазначили, що близько 06.30 за московським часом російська ППО нібито перехопила і знищила 11 дронів.

"Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Бєлгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей", — написали окупанти.

Крім того, пізніше було заявлено про атаку і на інші області.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями Бєлгородської (4 БпЛА) та Воронезької (2 БпЛА) областей".

Пост Міноборони РФ

Атака БПЛА на Росію — вибухи в Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков прокоментував атаку дронів.

"У Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО — збито дві повітряні цілі на підльоті до міста Будівельник. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", — написав він.

Атака БПЛА на Росію — вибухи у Воронезькій області

Також губернатор Воронезької області Олександр Гусєв висловився про вибухи.

"Сьогодні вранці чергові засоби ППО перехопили і знищили на півдні Воронезької області два українські безпілотники літакового типу. За попередньою інформацією, наслідків на землі немає", — написав він.

На момент публікації матеріалу губернатор Курської області Роман Старовойт не коментував наслідків атаки БПЛА на регіон

Нагадаємо, 31 січня в російських Telegram-каналах повідомили, що в Петербурзі прогриміли вибухи. Дрон збивали за допомогою С-400 "Тріумф". Він упав на території заводу в Невському районі.

Крім того, цього ж дня в Міністерстві оборони РФ заявили про роботу ППО через нібито атаку безпілотника літакового типу на території Псковської області.

Також в оборонному відомстві РФ заявили, що в ніч на 30 січня сили ППО РФ збили 21 український БПЛА. Дрони нібито намагалися атакувати аеродром на околиці Тули і нафтобазу в Калузі.