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Удари по аеродрому "Бельбек": у мережі спростували заяви РФ про "постраждалі будівлі" (фото)

Олександра Шараєвська
Фото: Крымский ветер

На оприлюдненому скріншоті видно, що дачний кооператив, про який розповідали окупанти, розташований за 250-350 метрів від передбачуваного місця вибуху. Ймовірно, удар прийшовся по радіолокаційному містечку на аеродромі.

У Росії 31 січня заявили про атаку по території тимчасово окупованого Криму за допомогою 20 ракет. Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв запевняв, що у садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель, однак відповідні дачі знаходяться за 250-350 метрів від передбачуваного місця вибуху. Про це повідомили у Telegram-каналі "Крымский ветер".

"На скріншоті карти, підготовленій моніторинговою групою "Крымского ветра", добре видно, що ці дачі знаходяться за 250-350 метрів від передбачуваного місця вибуху в радіолокаційному містечку на аеродромі Бельбек", — йдеться у повідомленні.

Гуменюк розповіла про вчорашні вибухи в Криму

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, під час атаки на військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму 31 січня "прихисток" знайшли п'ять ракет.

"Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося", — розповіла спікерка.

Проте, як відзначила Гуменюк, окупанти зізналися, що перед атакою не встигли розосередити льотний склад на аеродромі "Бельбек".

"Це підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим — це Україна і ми повертаємо своє", — запевнила речниця.

Вибухи в окупованому Криму: деталі

Нагадаємо, 31 січня місцеві Telegram-канали повідомили, що в окупованому місті Севастополь (Крим) пролунали кілька вибухів. Після цього адміністратори каналу "Крымский ветер" розповіли, що в районі аеродрому "Бельбек", виникла пожежа.

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Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що росіяни відбили масовану атаку на Севастополь. За попередньою інформацією, було збито нібито шість ракет. Проте уламки нібито впали в приватному секторі на вулиці Федорівській, а у садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель — вибиті шибки, пошкоджені паркани. Ніхто з людей не постраждав.

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У Міноборони Росії заявили, що близько 17:00 мск українські військові атакували Крим за допомогою 20 ракет.

Нагадаємо, 30 січня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українські військові відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Операція була проведено на північному заході півострова в селищі Роздольне.