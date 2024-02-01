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Російська ППО недопрацювала: у ЗСУ прокоментували удари по аеродрому "Бельбек"

Олександра Шараєвська
Фото: ТАСС | У ЗСУ прокоментували удари по аеродрому "Бельбек". Фото ілюстративне

Речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що окупанти продовжують зберігати присутність у повітряному просторі над Чорним морем, здебільшого проводять розвідку.

У Міноборони РФ 31 січня заявили про атаку по території тимчасово окупованого Криму за допомогою 20 ракет. Ймовірно, російська протиповітряна оборона "недопрацювала". Про це сказав речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Можу повідомити лише, що скоріш за все, недопрацювала. Але будемо чекати на офіційні повідомлення. Бачили ці чудові кадри з Бельбеку, куди, як наголосив очільник Повітряних сил ЗСУ, українські авіатори мають повернутись", — наголосив він.

За словами Плетенчука, окупанти продовжують зберігати присутність у повітряному просторі над Чорним морем, здебільшого проводять розвідку.

"На жаль, присутність їх там є сьогодні. Здебільшого ведуть розвідку. Перебувають різні одиниці, періодично міняються. Але здебільшого, з тої інформації, що я бачив останню, проводили саме заходи з розвідки повітряного простору", — додав речник військово-морських сил ЗСУ.

Вибухи в окупованому Криму: деталі

Нагадаємо, 31 січня місцеві Telegram-канали повідомили, що в окупованому місті Севастополь (Крим) пролунали кілька вибухів. Після цього адміністратори каналу "Крымский ветер" розповіли, що в районі аеродрому "Бельбек", виникла пожежа.

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Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що росіяни відбили масовану атаку на Севастополь. За попередньою інформацією, було збито нібито шість ракет. Проте уламки нібито впали в приватному секторі на вулиці Федорівській, а у садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель — вибиті шибки, пошкоджені паркани. Ніхто з людей не постраждав.

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У Міноборони Росії заявили, що близько 17:00 мск українські військові атакували Крим за допомогою 20 ракет.

Нагадаємо, 30 січня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українські військові відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Операція була проведено на північному заході півострова в селищі Роздольне.