Російська ППО недопрацювала: у ЗСУ прокоментували удари по аеродрому "Бельбек"

Речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що окупанти продовжують зберігати присутність у повітряному просторі над Чорним морем, здебільшого проводять розвідку.

У Міноборони РФ 31 січня заявили про атаку по території тимчасово окупованого Криму за допомогою 20 ракет. Ймовірно, російська протиповітряна оборона "недопрацювала". Про це сказав речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Можу повідомити лише, що скоріш за все, недопрацювала. Але будемо чекати на офіційні повідомлення. Бачили ці чудові кадри з Бельбеку, куди, як наголосив очільник Повітряних сил ЗСУ, українські авіатори мають повернутись", — наголосив він.

За словами Плетенчука, окупанти продовжують зберігати присутність у повітряному просторі над Чорним морем, здебільшого проводять розвідку.

"На жаль, присутність їх там є сьогодні. Здебільшого ведуть розвідку. Перебувають різні одиниці, періодично міняються. Але здебільшого, з тої інформації, що я бачив останню, проводили саме заходи з розвідки повітряного простору", — додав речник військово-морських сил ЗСУ.

Вибухи в окупованому Криму: деталі

Нагадаємо, 31 січня місцеві Telegram-канали повідомили, що в окупованому місті Севастополь (Крим) пролунали кілька вибухів. Після цього адміністратори каналу "Крымский ветер" розповіли, що в районі аеродрому "Бельбек", виникла пожежа.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що росіяни відбили масовану атаку на Севастополь. За попередньою інформацією, було збито нібито шість ракет. Проте уламки нібито впали в приватному секторі на вулиці Федорівській, а у садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель — вибиті шибки, пошкоджені паркани. Ніхто з людей не постраждав.

У Міноборони Росії заявили, що близько 17:00 мск українські військові атакували Крим за допомогою 20 ракет.

Нагадаємо, 30 січня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українські військові відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Операція була проведено на північному заході півострова в селищі Роздольне.