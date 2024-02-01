Росгвардія формує з колишніх "вагнерівців" добровольчий корпус, — британська розвідка

За даними відомства, Росгвардія пропонує добровольцям шестимісячні контракти для служби в Україні та піврічні — для служби в Африці.

Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія) формує з трьох колишніх штурмових загонів ПВК "Вагнер" перший добровольчий корпус. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Великої Британії, опублікованому 1 лютого.

За даними відомства, корпус буде сформовано на основі 15-го, 16-го і 17-го штурмових загонів ПВК "Вагнер". Нові загони, найімовірніше, будуть направлені в Україну і в Африку. За наявними даними, Росгвардія пропонує добровольцям шестимісячні контракти для служби в Україні та піврічні — для служби в Африці.

"Включення колишніх штурмових загонів Вагнера до складу добровольчого корпусу Росгвардіі, найімовірніше, свідчить про успішне підпорядкування "Вагнера" Росгвардіі та посилення контролю над групою "Вагнер" з боку російської держави", — ідеться в повідомленні.

Що стало з ПВК "Вагнер" після смерті Євгена Пригожина

Після смерті засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в серпні 2023 року, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, усі підрозділи приватної військової компанії "Вагнер" було переформатовано. Зараз одна частина підпорядкована Збройним силам Російської Федерації, а інша приєдналася до аналогічних приватних компаній.

Нагадаємо, 10 січня в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" повідомили, що ПВК "Вагнер" продовжує залишатися в Білорусі. Ще минулого місяця бойовики продовжували тренувати білоруських військовослужбовців.

Також на початку грудня 2023 року повідомлялося, що в Україну прибули нові добровольці "Російського добровольчого корпусу", серед них також є ветерани приватної військової компанії "Вагнер".