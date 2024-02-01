Туреччина не отримає F-35, поки не відмовиться від російських С-300 та С-400, — Держдеп

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд нагадала, що між Америкою і Туреччиною йшли перемовини про продаж Patriot, але поки вони тривали, Туреччина пішла в іншому напрямку — до РФ по ЗРК С-300 і С-400. За це на неї й було накладено санкції CAATSA.

Сполучені Штати Америки вимагають від Туреччини з метою переходу на програму постачання винищувачів F-35 відмовитися від використання придбаних у Росії зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Про це в інтерв’ю CNN заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Таку вимогу також озвучив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, який підкреслив, що програма F-35 для Туреччини несумісна з використанням російських ракет С-300. Проте він зауважив, що перемовини з турецькою стороною ще тривають.

"І якщо Туреччина зможе владнати наші занепокоєння із цього приводу, тоді може відбутися відновлення процесу щодо її переходу до програми F-35", — додав координатор.

Своєю чергою Нуланд запевнила, що адміністрація президента США намагалася довести в Конгресі, що для американської безпеки дуже важливо, аби Туреччина розвивала свій флот F-16.

"У вас вже є великий флот F-16, але буде важливо, щоб він розвивався", — наголосила вона.

Програма F-35 для Туреччини

Нагадаємо, що у 2019 році США виключили Туреччину з програми F-35 як покарання за рішення Анкари придбати російські ЗРК С-400. До цього Туреччина не змогла домовитися із США про придбання протиракетних комплексів Patriot, що використовуються більшістю інших держав – членів НАТО.

Крім того, Вашингтон запровадив санкції щодо турецького агентства з військових закупівель після того, як наприкінці 2023 року в країні вперше пройшли випробування С-400. Сполучені Штати побоюються, що в разі повної інтеграції в оборону Туреччини системи С-400 можуть допомогти Росії в зборі розвідданих і ефективнішій роботі проти військових літаків НАТО.

Проте, як запевнила Нуланд, згідно зі звітом Дослідницької служби Конгресу США, навіть якщо продаж винищувачів буде схвалено, Туреччині доведеться довго чекати на отримання нових літаків — до трьох років через завантаженість виробника.

На запитання CNN, яким чином адміністрація Байдена планує прискорити придбання цих літаків і коли можна очікувати скасування санкцій CAATSA, заступник держсекретаря США зазначила, що насамперед угода складається з кількох частин — модернізація існуючих літаків і продаж нових.

"Обидві частини важливі. Наскільки я розумію, модернізація почнеться негайно. Звичайно, я не знаю напам'ять, коли нові літаки будуть готові, але зрозуміло, що для Сполучених Штатів пріоритетом є те, щоб Туреччина отримала ці літаки", — підкреслила Нуланд.

Щодо санкцій вона пояснила, що дуже важливо не забувати, чому стосовно Туреччини вони були застосовані — санкції пов'язані з рішенням турецького уряду закупити у Російської Федерації системи протиповітряної оборони С-400.

"Ми були в процесі перемовин про продаж Patriot, і поки вони тривали, Туреччина пішла в іншому напрямку. Тому ми й мали деякі дискусії. Очевидно, якщо ми зможемо вирішити питання С-400, а ми хотіли б цього, США буде рада вітати Туреччину в сім'ї F-35", — наголосила заступниця держсекретаря.

Проте, як пише CNN, Нуланд вчергове підкреслила, що спочатку потрібно вирішити питання відмови від російських комплексів, одночасно забезпечивши Туреччину сильною протиповітряною обороною.

Раніше президент США Джо Байден надіслав до Конгресу листа з проханням негайно розпочати процес офіційного повідомлення про продаж Туреччині літаків F-16. Конгресмени зі свого боку очікували, коли Анкара дасть зелене світло на вступ Швеції до НАТО.