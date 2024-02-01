ЗС РФ захопили майже 300 кв. км: у DeepState проаналізували найбільші наступи 2023 року (фото)

Аналітики склали рейтинг наймасштабніших наступів за минулий рік, куди увійшли шість російських операцій та три українські.

Аналітики DeepState підбили підсумки наступальних операцій української та російської армій у територіальному еквіваленті за 2023 рік. Результати були опубліковані в Telegram-каналі 1 лютого.

Найбільшу кількість території на одному напрямку Збройним силам Російської Федерації вдалося захопити під час битви за Бахмут. Противник прорвався у Соледар, захопив його, після чого оточив Бахмут з трьох боків, а потім окупував все місто.

На другому та четвертому місці опинилися українські наступальні операції. Зокрема, зрізання Времівського виступу принесло більше звільнених територій, ніж спецоперація біля Роботиного Запорізької області. Аналітики наголосили, що обидва наступи не досягли своїх основних цілей. Крім цього, для удару на Бердянськ було залучено менше сил. Натомість окупанти перекидали резерви і зеків, залежно від інтенсивності боїв.

Російські військові намагалися витіснити ЗСУ за річку Жеребець, проте не досягли мети. Ситуація надалі складна, а ворог не змінює своїх планів. Також противник продовжує спроби захопити Авдіївку Донецької області.

"У жовтні було враження, що якщо к*цап не зупиниться, то Авдіївка впаде вже в листопаді. Але оборонцям вдалося втримати місто і якби не прорив на півдні, то ситуацію можна було б перевести до рангу важких, але стабільних. Натомість ті події принесли нові виклики та погіршили тактичну обстановку військ", — зауважили аналітики.

У районі Бахмута Донецької області українським військовим вдалося досягти значних успіхів улітку 2023 року. В той час бійці жалілися, що замість того, аби зігнати окупантів з висот, українські штурмові групи посилають в Берхівку, яка виглядала як яма, яку розстрілювали з трьох сторін ПТУРами, мінами та за допомогою стрілецького озброєння. У результаті наступальний потенціал було стерто, а ворог розпочав контрнаступ, захопив значну територію — повністю Хромове, частину Богданівки та підійшов до Іванівського з півночі Донецької області.

Наприкінці списку стоять ворожі операції. Аналітики DeepState наголосили, що наступ на Куп'янськ можна було б не включати в рейтинг, якби не два провали фронту в Гряниківці та Масютівці Харківської області. Також окупанти змогли зайняти Мар'їнку та намагаються отримати успіх в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

"Іноді здавалося, що все висить на волосині, але підрозділи знаходять сили. Не секрет, що на тій ділянці втомлені і наші, і під**и", — йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики додали, що операція ЗС РФ під Вугледаром на початку 2023 року "стала цілим мемом".

Наступальні операції у 2023 році

Нагадаємо, 31 січня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський наступ, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається. З його слів, ворог не досяг великих результатів попри певні просування.

1 лютого Кирило Буданов розповів, що на тимчасово окупованих територіях воюють понад 500 тисяч окупантів. Він не бачить потенціалу для їхнього масштабного наступу чи зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі.