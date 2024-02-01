В Україні засудили чоловіка, якого лікарі визнали обмежено придатним: як його покарали

Чоловік перебував у резерві, але брати повістку відмовився. Пізніше він заявив, що розкаюється.

В Україні засудили резервіста, який не захотів служити в ЗСУ. Про це відомо з вироку Зарічненського районного суду Рівненської області від 4 грудня 2023 року.

Уродженець селища Зарічне є військовозобов’язаним, його ім’я та вік невідомі. Зранку 22 червня він був повідомлений про призов до Збройних сил, але у призначений час у ТЦК не з’явився. Це кваліфікували як ухилення від мобілізаціїї.

На суді чоловік повністю визнав свою вину. Він розповів, що не пішов у військкомат умисно, але щиро кається.

З вироку відомо, що обвинуваченому намагались вручити повістку, але він відмовився її підписувати та отримувати. За день до цього, 21 червня, ухилянт був визнаний ВЛК обмежено придатним до військової служби.

Також з документа зрозуміло, що українець мав військовий білет та стояв на обліку як резервіст. Тобто, ймовірно, має військову освіту або вже проходив службу раніше.

Суд призначив чоловіку покарання — ув’язнення на три роки. Однак його звільнили від відбування з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, Фокус розібрався, яким категоріям українців не загрожує мобілізація відповідно до нового законопроєкту.

У Львівському ТЦК 31 січня заявили, що тепер їхні співробітники будуть "озброєні" нагрудними камерами. Така зміна спрямована на те, щоб було легше об’єктивно розбиратись у можливих конфліктах з громадянами.