"Ситий по горло": Пісторіус "втомився" слухати дебати про постачання Taurus для України, — ЗМІ

За словами німецького міністра оборони, президент РФ Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні і піде далі. При цьому рішення щодо далекобійних ракет усе ще немає.

У Німеччині тривають дебати стосовно того, передавати Україні далекобійні ракети Taurus, чи все ж таки ні. Міністр оборони Борис Пісторіус уже не може про це чути, передає N-TV.

Автори матеріалу зазначили, що німецький міністр втомився від постійних дискусій з приводу передачі нового озброєння Україні, про що він явно дав зрозуміти в Бундестазі. У результаті, це може підірвати надії з боку Києва.

Він "ситий по горло" дебатами, які тривають, заявив міністр під час обговорення бюджету Німеччини.

"Начебто йдеться про те, чи постачаємо ми все, що можливо, чи беремо на себе частину свободи і відповідальності за ухвалення цього рішення самі", — заявив Борис Пісторіус.

Окремо в матеріалі нагадали, що Німеччина є другим за величиною поставок союзником України, однак рішення щодо ракет Taurus так і не було ухвалено.

Однією з причин є рішення канцлера Олафа Шольца. Ще в жовтні він заявив, що найближчим часом Київ не отримає цей вид озброєння через певні побоювання. Дальність польоту ракети становить 500 кілометрів, унаслідок чого може бути атакована і російська територія. Відповідно, у Берліні переживають, що Німеччина може нібито бути втягнута у війну.

Водночас німецькі парламентські фракції виступають за те, щоб рішення було позитивним і ЗСУ змогли скористатися цим озброєнням.

"Якщо ви серйозно ставитеся до України, то це має бути вирішено тут, у німецькому Бундестазі", — заявив заступник лідера парламентської групи ХДС/ХСС Йоганн Вадефул.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус окремо заявив, що імперіалістичні амбіції російського президента Володимира Путіна не закінчаться Україною і Кремль захоче далі зрушувати кордони. У зв'язку з цим Берлін повинен продовжити підтримувати Україну.

Нагадаємо, 24 січня німецьке видання Handelsblatt повідомило, що Велика Британія планує купити німецькі ракети Taurus, щоб мати змогу відправити в Україну більше ракет Storm Shadow. У виданні заявили, посилаючись на свої джерела, що ініціатива щодо обміну ракетами розглядається у ФРН уже кілька тижнів.

26 січня повідомлялося, що Борис Пісторіус не підтвердив "обмін" Taurus на Storm Shadow. Міністерству оборони Німеччини нічого не відомо про таку угоду.