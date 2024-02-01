Останні години катера "Ивановец" перед затопленням: аналітик вказав на цікавість (фото)

Російське ракетне судно виплило за межі озеро Донузлав, яке від моря відділяє піщаний пересип. Дістатися туди можна лише через 400-метровий канал, зауважили в мілітарі-каналі In Factum.

У ніч на 1 лютого в тимчасово окупованому Криму було знищено російський ракетний катер "Ивановец". OSINT-аналітик H I Sutton у своєму X (Twitter) опублікував супутниковий знімок, який показує, що судно затонуло в озері Донузлав або біля нього.

"Ракетний корвет класу "Тарантул" "Ивановец" затонув в озері Донузлав або поблизу нього", — йдеться у повідомленні.

В українському аналітичному мілітарі-каналі In Factum розповіли, що у середу 31 січня корвет патрулював західне узбережжя тимчасово окупованому Криму. При цьому судно виплило за межі озера Донузлав, яке від моря відділяє піщаний пересип.

"Цікаво, чи був "Ивановец" потоплений за межами озера чи в його межах. Бо якщо друге, то це цікаво, зважаючи, що дістатися туди можна тільки через 400 метровий канал", — йдеться у повідомленні.

Аналітик наголосив, що на знімку від 31 січня він не побачив ніяких штучних загороджень, але ворог без сумніву охороняє заїзд в озеро з моря.

Знищення катера "Ивановец" у Криму: що відомо

Вночі 1 лютого бійці ГУР МОУ знищили російський ракетний катер "Ивановец" у тимчасово окупованому Криму. Українські військові завдали по судну декількох ударів морськими безпілотниками, в результаті чого корпус катера було пошкоджено.

У ВМС ЗСУ повідомили, що в момент удару на катері "Ивановец" могли перебувати 40 російських моряків. Також для ворога суттєвими є наслідки скорочення корабельного складу РФ.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що знищений катер "Ивановец" було побудовано у 1989 році на Невському суднобудівельно-судноремонтному заводі. З його слів, це був один з останніх вироблених ракетних катерів.