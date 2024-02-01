"Тоді не треба говорити, що у України є шанси": Подоляк прокоментував "звільнення" Залужного
Радник голови ОП наголосив, що стратегічну відповідальність за війну несе президент Володимир Зеленський. З його слів, під час бойових дій не йдеться про симпатії.
У мережі з’явилися чутки, що керівник Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони Кирило Буданов замінить головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного. Ці чутки 1 лютого в інтерв’ю "24 каналу" прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Чиновник наголосив, що питання кадрових змін у ЗСУ його не стосується. Проте він переконаний, що під час війни не йдеться про політичний процес.
"Відповідальність стратегічна за війну — це верховний головнокомандувач. Безпосередня лінія підпорядкування його, він призначає операційних менеджерів війни. Особисто, це не виборні та не політичні посади", — сказав Подоляк.
Він поділився, що не розуміє політизації навколо того, хто був або буде головнокомандувачем ЗСУ. Радник пояснив, що Буданов наразі коментує контрнаступ України у ЗМІ з точки зору розвідки.
"Він абсолютно актуальну інформацію має, він розуміє, що робить РФ, він аналізує її дії та резерв", — додав він.
Чиновник зазначив, що Буданов може прогнозувати дії на фронті як розвідник, і це є "оптимальною поведінкою" керівника відповідного управління.
Щодо чуток про скасоване звільнення Залужного Подоляк заявив, що Володимир Зеленський може ухвалювати будь-які рішення.
"Президент може ухвалювати будь-які рішення, ще раз підкреслюю, в рамках його вертикалі безпосередньої — без політики", — сказав він.
Радник переконаний, що війна — не про політику та особисті вподобання. З його слів, важливі результати "тут і зараз".
"Або війна — війна, або війна — це політика, і тоді не треба взагалі говорити про те, що у України є якісь шанси", — підкреслив Подоляк.
Він зазначив, що прогнозування та політизація відставки Залужного — це "вкрай негативне явище".
"Ми маємо обговорювати не те, подобається нам чи не подобається хтось, а результативність тих чи інших дій з урахуванням війни", — додав чиновник.
Він порадив українцям прагматично ставитись до війни та виходити з її цілей. Також представник ОП нагадав, що Зеленський постійно комунікує з суспільством та пояснює свої рішення.
Нагадаємо, за даними The Times, президент Володимир Зеленський повідомив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному про звільнення, але скасував своє рішення під тиском військового командування та міжнародних партнерів.
У CNN з посиланням на власні джерела інформували, що звільнення все ж відбудеться. Журналісти повідомляли, що Залужний піде з посади до кінця тижня.