Швидше і якісніше: у Міноборони назвали плюси електронного кабінету призовника (відео)
За словами представника оборонного відомства Ілларіона Павлюка, при формуванні бригад враховуватимуть спеціальності військовозобов'язаних громадян. Це значно спростить організаційні питання.
Електронний кабінет призовника, який зараз хочуть повноцінно впровадити в Україні, дасть змогу якісніше групувати бригади військових. Таку думку озвучив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону 1 лютого.
За його словами, за умови використання електронного кабінету призовника суттєво спроститься система відбору в армію, адже там враховуватимуть спеціальність людини.
"Поява електронного кабінету — дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми домоглися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити вдома з комп'ютера, нам тоді значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні завдання виконувати в армії", — заявив Ілларіон Павлюк.
Окремо представник Міністерства оборони заявив, що використання сучасних технологій дасть змогу сильно скоротити кількість помилок, під час яких могли призивати громадян, які не є придатними.
Щодо страху українців про те, що після оновлення даних в електронному кабінеті призовника їх "миттєво заберуть до армії", то турбуватися не потрібно. Ілларіон Павлюк заявив, що в країні зараз набагато більше військовозобов'язаних громадян, ніж необхідно у Збройних силах.
"Просто цей процес стане значно якіснішим, значно зручнішим... Нині триває війна і це обов'язок усіх, ми робимо все для того, щоб процес приєднання до армії був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для армії", — підсумував начальник управління преси та інформації Міноборони в ефірі телемарафону.
Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, коли в Україні запустять електронний кабінет військовозобов'язаного. За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, після запуску електронної системи українців не турбуватимуть зайвими повістками. Міністерство вже перевело паперові дані в цифрові та планує надати громадянам період для оновлення інформації про себе.