Такого раніше не було: експерт назвав головну перевагу бомб GLSDB (відео)

За словами Олександра Коваленка, симбіоз реактивного двигуна і бомби годиться для застосування по широкому списку об'єктів. GLSDB будуть більш ефективними, ніж боєприпаси М142 HIMARS.

Американські бомби GLSDB, які отримає Україна, запускаються з реактивних установок систем залпового вогню М142 HIMARS і М270. Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, перевага цієї зброї полягає в тому, що вона може точно вражати цілі на відстані 150 кілометрів.

"До того ж дуже цікавий функціонал: з'єднання між собою реактивного розгінного блоку від М26 і бомбою малого діаметру від GBL39 130-кілограмовою, по суті, дає змогу не лише збільшити дальність і точність, оскільки це бомба плануюча, вона може повертатися, маневрувати в повітряному просторі і так далі, але це і потужніша бойова частина з куди більшим руйнівним потенціалом", — сказав Коваленко.

За словами експерта, такий симбіоз реактивного двигуна і бомби годиться для застосування по широкому списку об'єктів. Вони будуть більш ефективними, ніж боєприпаси М142 HIMARS.

Також Коваленко заявив, що GLSDB не зможуть замінити артилерію.

"GLSDB виконуватимуть виключно свій функціонал, якого у нас до того не було", — сказав експерт.

За його словами, що GLSDB виконуватимуть ті завдання, для яких раніше застосовували безпілотники, однак вони поступалися бомбам за потужністю бойової частини.

Олександр Коваленко про бомби GLSDB

Нагадаємо, що заступник генсекретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Києва заявила, що бомби малого діаметру GLSDB дальністю до 145 км уже на шляху до України. За словами Вікторії Нуланд, спільна розробка Boeing і Saab Group може виявитися "милим сюрпризом" для Володимира Путіна. Вашингтон продовжує надавати Україні допомогу у сфері безпеки в усіх категоріях.