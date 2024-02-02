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Повітряна атака на Україну: РФ знову запустила кілька груп безпілотників (відео)

Артем Кальніченко
Фото: Скриншот | Дрон Shahed 136

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі чули вибух. Також про роботу сил ППО повідомили в Кіровоградській обласній військовій адміністрації.

Увечері 1 лютого Росія почала нову повітряну атаку дронами на Україну. Про перші ворожі безпілотники в Херсонській і Миколаївській областях повідомили Повітряні сили України о 22:31.

Пізніше стало відомо, що дрони полетіли з Миколаївської області в Кіровоградську, а потім — далі в північному напрямку.

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Уже о 00:09 2 лютого Повітряні сили повідомили, що частина дронів також вирушила до Дніпропетровської області. О 00:52 загрозу з боку ворожих безпілотників було оголошено в Харківській області.

Уже о 01:59 ночі в ЗСУ повідомили про рух одразу кількох груп ворожих дронів:

  1. БПЛА в Донецькій області рухалися на схід;
  2. БПЛА на кордоні Харківської та Дніпропетровської областей рухалися в напрямку Донецької області, курс південно-східний;
  3. БПЛА в Кіровоградській області рухалися в бік Кременчука;
  4. БПЛА в Миколаївській області йшли північно-західним курсом;
  5. інша група БПЛА в Миколаївській області йшла на північ;
  6. БПЛА на кордоні Херсонської та Миколаївської областей з акваторії Чорного моря йшли північно-східним курсом.
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Вибухи у Кривому Розі

Через годину стало відомо, що дрони в Харківській області вирушили на північ, а безпілотники в Кіровоградській області вирушили на схід. О 03:33 у ЗСУ заявили про рух дронів у бік Кривого Рогу.

Місцевий Telegram "Свої" повідомив про сильний вибух на околицях міста.

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Атака на Кіровоградську область

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про атаку безпілотників на місто.

"Масована дронова атака на Кіровоградщину та сусідні області. Відпрацювала ППО в місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Попередньо — без постраждалих", — написав він.

Андрій Райкович про атаку БПЛА
Фото: Скриншот

Відбій повітряної тривоги було оголошено тільки о 04:47 ночі 2 лютого.

Нагадаємо, що в Повітряних силах розповіли, чи відчуває РФ дефіцит у Shahed. За словами спікера командування Юрія Ігната, росіяни можуть запускати навіть по одному іранському дрону-камікадзе, щоб з'ясувати, як Сили оборони реагуватимуть на повітряну ціль.