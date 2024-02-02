Енергетичний терор: Гуменюк озвучила пріоритети росіян під час ударів по Україні

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", противник перебуває у "творчому пошуку" нової тактики, яка дала б йому змогу атакувати мирні міста. Окупанти виходять із можливостей, які в них сьогодні є.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного повітряного озброєння. Пріоритет розставлено на об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявила начальниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 2 лютого.

За її словами, енергетичний терор з боку противника не зупинявся. Противник хоче зробити все, щоб об'єкти критичної інфраструктури були повністю знищені, тому й здійснює атаки.

"Не дивлячись на те, що в нас зараз на півдні України досить помірна зима, ворог все одно не припиняє енергетичний терор. Об'єкти критичної інфраструктури залишаються для нього пріоритетом", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо начальниця пресцентру ОК "Південь" додала, що зараз російські окупанти перебувають у так званому "творчому пошуку" нової тактики, за допомогою якої і збираються атакувати Україну далі. Вони виходять із тих можливостей, які в них є сьогодні.

"Зокрема, наша бойова робота, приміром, по лівобережжі Херсонщини, призвела до втрати чергового пункту боєпостачання. У зв'язку з цим бачимо зниження кількості артилерійських обстрілів. Росіяни починають шукати інші способи, якими можуть завдати ударів по наших потужностях", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, в ніч на 2 лютого російські окупанти атакували українські регіони за допомогою дронів-камікадзе Shahed. Загалом було запущено 24 повітряних об'єкти і Сили оборони знищили 11 ворожих БПЛА в межах Херсонської, Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей. По останній окупанти спрямували свій основний удар, цілилися в об'єкти критичної інфраструктури.