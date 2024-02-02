"Суд" на Донбасі засудив українського військового до 26 років в'язниці: деталі

За версією Слідчого комітету РФ, український військовослужбовець Сабір Романович нібито здійснив 10 прицільних пострілів по цивільних, унаслідок чого, як стверджується, загинула одна людина.

1 лютого так званий "суд ДНР" виніс вирок українському морському піхотинцю Сабіру Романовичу, засудженому на 26 років. Про це повідомило Слідче управління Російської Федерації.

Сабір Романович, який служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти Збройних сил України, був обвинувачений у вбивстві місцевого жителя Маріуполя в березні 2022 року в період окупації.

"Романович із вогнепальної зброї здійснив щонайменше десять прицільних пострілів у трьох осіб. Від отриманих поранень один із чоловіків помер, інші — втекли", — йдеться в повідомленні комітету.

За даними медіа "Суспільне", у вересні 2023 року на окупованому Донбасі було ухвалено вироки 19 українським військовим, у жовтні — 24, у листопаді — 27, у грудні — 18. У січні 2024 року повідомили про вироки фейкових судів щодо 6 українських військових. Цей вирок у лютому 2024 року став першим за поточний місяць. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей українських військових звинувачують і судять за встановленими сценаріями — убивства цивільних через неприязнь, замаху на вбивство або пошкодження майна.

Крім того, у листопаді 2023 року Південний окружний військовий суд виніс вирок військовополоненому Антону Череднику, засудивши його до 19 років суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці. Чередник, який служив у морській піхоті, опинився в полоні у квітні 2022 року під час боїв за Маріуполь.

Реакція України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на суди окупантів, назвавши статті обвинувачення вигаданими, а "суди" — порушенням права на справедливий судовий процес.

"Ухвалені так званими "судами" квазіутворень (на кшталт "ДНР") "вироки" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд і недопущення катувань, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них поширюється юрисдикція українських судів. Тільки вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", — зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, 25 січня Московський міський суд засудив колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років колонії загального режиму у справі про публічні заклики до екстремізму.

Також повідомлялося, що в районі Авдіївки командування Збройних сил Росії під час штурмових дій активно використовує піхоту з так званого першого армійського корпусу (АК) "ДНР".