Україна і Канада вийшли на фінішну пряму щодо гарантій безпеки, — МЗС

За словами глави Міністерства закордонних справ Канади, всі країни G7 укладуть окремі, але співзвучні договори з Україною про гарантії безпеки.

Україна і Канада перебувають у процесі узгодження гарантій безпеки для України, і відповідна угода перебуває на завершальному етапі. Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелоні Жолі на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом як Росія, тому Канада повинна й надалі надавати допомогу, яка буде постійною, надійною. Ця допомога включатиме наші зобов'язання щодо довгострокових безпекових зобов'язань", — сказала міністр.

Жолі підкреслила, що всі країни G7 готуються підписати індивідуальні, але взаємозалежні угоди з Україною щодо забезпечення безпеки. Угода між Україною та Канадою перебуває на завершальному етапі.

"На саміті НАТО було вирішено, що кожна країна "Великої сімки" обговорить окремі договори безпеки з Україною, але вони будуть співзвучні. Ми сподіваємося, що наш договір вийшов на фінішну пряму", — підкреслила глава МЗС Канади.

Нагадаємо, що Канада підготувала майже 200 українських танкістів для використання Leopard 2A4. Військові отримали навички практики водіння та технічного обслуговування. У Збройних силах Канади зазначили, що українські військові підійшли до навчального процесу з ентузіазмом і були дуже вмотивовані.

Канада також анонсувала відправку для України 11 тисяч гвинтівок Colt C7 і C8. Незважаючи на зовнішню схожість C7 і Colt Model 715, канадська гвинтівка має унікальні особливості, які відрізняють її від інших зразків.

У листопаді канадська влада оголосила, що надасть майже 1 млрд доларів США на військову допомогу Україні. Уряд планує виділити майже 950 млн доларів на військову допомогу Україні протягом 3 років.