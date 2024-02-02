США схвалили продаж Індії стратегічних БПЛА SkyGuardian на 4 млрд доларів

Президент США Джо Байден бачить Індію як країну на противагу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Окрім сами безпілотників індійська армія отримає обладнання та озброєння.

Американський державний департамент схвалив продаж Індії 31 безпілотника MQ-9B SkyGuardian разом з озброєнням та обладнанням. Про це повідомляє Breaking Defense.

Індія придбає 31 безпілотник MQ-9B SkyGuardian на суму майже 4 млрд доларів. У Держдепі зазначили, що угода підтримує цілі зовнішньої політики та національної безпеки США, а також буде сприяти розвитку стратегічних відносин з Індією. Країну називають важливою силою для політичної стабільності, миру та економічному прогресу в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Азії.

Міноборони Індії погодило придбання безпілотників General Atomics у червні 2023 року. Наприкінці 2023 року міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Індію, де було підписано нову дорожню карту співпраці в оборонно-промисловій сфері. Американський виробник General Atomics позиціює SkyGuardian як наступника відомого БПЛА Reaper. Завдяки більшому розмаху крил MQ-9B має підвищену вантажність. Відкрита архітектура дозволяє встановлювати на дрон різноманітне корисне навантаження, наприклад, для збору розвідувальних даних або озброєння.

Також журналісти зазначили, що президент США Джо Байден наполягав на тісніших оборонних відносинах з Індією як потенційною противагою Китаю в регіоні.

Нагадаємо, 2 лютого в Індії провели тестування ракети BrahMos на відстані 900 км.

Раніше в Індії показали модернізований танк Т-79, який є гібридом Т-72 та Т-90.