Помітно "підріс": у РФ показали захист БМПТ "Терминатор" від атаки FPV-дронів (фото)

На відео Міноборони РФ можна побачити устаткування, випущене у 2023 році. Вдосконалений БМПТ "Термінатор" захистили ланцюгами і зробили схожим на привида.

Російська бойова машина підтримки танків (БМПТ) "Термінатор" отримала захист від атак з повітря завдяки спеціальній металевій решітці, прилаштованій до башти. Металеву решітку обгорнули ланцюгами та маскувальною сіткою. Оновлений пристрій вже випробовують на полігоні — стріляють та їздять багном. Про деталі вдосконалення бронемашини ЗС РФ розповіли в урядовому інформаційному агентстві ТАСС.

Міноборони РФ записало відео, на якому вихваляються усіма можливостями "Термінатора". Найперше показали, як виглядає металева решітка — так званий "мангал". Решітку прилаштували на башту машини, внаслідок чого вона "підросла" на висоту майже метр. До неї прикріпили фрагменти ланцюгів, які метляються під час руху.

Російські військові продемонстрували, як заряджають БМПТ "Термінатор". У якийсь момент видно надпис, на якому вказано рік випуску компонента: це 2023 рік. Потім машину заводять і показують, як вона долає болотисту місцевість, їде засніженим полем та стріляє з кулемета.

Розслідувачі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm звернули увагу на відео, оприлюднене Міноборони РФ. Зауважили, що подібні навісні ланцюги помічали на фронті в Україні. БМПТ, які мали такі пристосування, називали "кентервільськими привидами". Також у дописі у Telegram-каналі спільноти наголосили, що на сьогодні не відомо, чи ефективний такий захист проти FPV-дронів.

"Термінатор" — бойова машина підтримки танків, призначення якої — ураження гранатометів, ПТРК, живої сили, які протидіють танковій атаці. Висота бронемашини — 1,9 м, довжина — від 3,3 до 3,8 м. Швидкість руху — до 65 км/год. (по трасі). Озброєння — гармати, кулемети, гранатомети різних калібрів.

FPV-дрони ЗСУ — деталі

Українські безпілотники у 2023 році успішно знешкоджували російські "Термінатори", раніше розповідав Фокус. Наприклад, у вересні по бронемашині поцілили з безпілотника під час бою біля населеного пункту Спартак на Донеччині. Аналогічні повідомлення надходили від бійців ЗСУ у серпні, а також у грудні — взимку ворог використав машину для атак під Авдіївкою.

У серпні стало відомо, що росіяни планують модернізувати списані БМПТ "Термінатор", оскільки у поточному стані вони були надто вразливі для ударів з різних видів української зброї. У жовтні у мережі з'явились відео, на яких видно перші спроби модернізації.

Нагадуємо, 2 лютого бійці прикордонного загону "Сталева бригада" показали приклад знешкодження FPV-дроном російських систем спостереження. Тим часом напередодні ГУР Міноборони опублікували кадри роботи морських дронів, які знищили ракетний катер "Ивановец".