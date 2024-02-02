Прикордонники подякували ГУР за знищення катера "Ивановец" і нагадали події 2014 року (фото)

У ДПСУ згадали, як затонулий російський катер "димів, пихтів та погрожував" перед судном українських прикордонників у Балаклавській бухті під час захоплення Криму.

Державна прикордонна служба України подякувала розвідникам за ліквідацію російського ракетного катера "Ивановец". Про це відомо з публікації пресслужби у соцмережах від 2 лютого.

"Дякуємо побратимам з Головного управління розвідки Міністерства оборони України за те, що відновили історичну справедливість та записали рашистське корито "Ивановец" у підводний флот", — йдеться у пості.

Також пресслужба ДПСУ опублікувала фоку, на який можна побачити ще не затонулий "Ивановец". Світлина з озброєним протикорабельними ракетами ворожим судном була зроблена у лютому 2014 року в Балаклавській бухті.

"Димить, пихтить та погрожує катеру Морської охорони Держприкордонслужби: "я руzкій ваєнний карабль, …". А прикордонний катер, хоч і малий, але випромінює нескореність і впевненість, що все буде Україна", — підкреслили у Держприкордонслужбі.

Катер "Ивановец" у 2014 році в Балаклавській бухті Фото: ДПСУ

Нагадаємо, Фокус з посиланням на джерела інформував, що російський катер "Ивановец" могли атакувати за допомогою морських дронів Magura V5.

Згодом це підтвердив керівник ГУР Кирило Буданов. Він розповів, що по корпусу судна влучили шість морських дронів. Отримавши пошкодження, "Ивановец" перекинувся на корму та пішов на дно.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що "Ивановец" був досить серйозною одиницею, призначеною знищувати надводні цілі.