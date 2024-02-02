Будуть піднімати з дна моря: у ВМСУ прокоментували знищення катера "Ивановец"

За словами речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука, у противника було 3 таких кораблі, а запчастини до нього вже не виробляються. Відповідно, втрати можна вважати суттєвими.

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Противник продовжує зазнавати втрат в акваторії Чорного моря і черговою "жертвою" став російський катер "Ивановец". Шансів на його відновлення фактично немає. Про це заявив речник Військово-морських сил (ВМСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, "Ивановец" був досить серйозною одиницею, яка призначена для того, щоб знищувати різні надводні цілі. У результаті катер пішов на дно, з якого якщо росіяни і захочуть його дістати, то не зможуть відновити. Запчастин до нього фактично немає.

Також речник ВМС додав, що на судно було встановлено ракетне озброєння, радіус дії якого сягав 130 кілометрів, а всього у складі Чорноморського флоту було три таких кораблі. Відповідно, подібні втрати ЗС РФ можна віднести до суттєвих.

"Цей проєкт більше не будується. Відповідно, відновлювати такі одиниці фактично неможливо. Але в цьому випадку ми бачили, що вона затонула, тому цю одиницю можна вважати знищеною", — заявив Дмитро Плетенчук.

Противник намагався провести пошуково-рятувальну операцію, яка тривала певний час, проте офіційної інформації про втрати серед особового складу поки що немає. Речник ВМС каже, що з огляду на вартість знищених корабельних одиниць, практика їхнього підйому є в багатьох флотах світу.

"Але з огляду на те, що ці одиниці давно зняті з виробництва, відновлювати її буде дуже складно. Відповідних запчастин фактично більше немає. Дата його будівництва говорить про те, що запчастини для нього вже не випускаються. Навіть якщо цю одиницю піднімуть і, найімовірніше, мають підняти, враховуючи, де вона затонула, про відновлення поки що говорити зарано", — підсумував Дмитро Плетенчук.

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Нагадаємо, що в ніч на 1 лютого в окупованому Криму бійці ГУР Міноборони знищили ракетний катер РФ "Ивановец". Вони завдали по судну кілька ударів морськими БПЛА.

У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в момент удару на катері "Ивановец" могли перебувати 40 російських моряків.