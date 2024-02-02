Будут поднимать со дна моря: в ВМСУ прокомментировали уничтожение катера "Ивановец"

По словам спикера военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, у противника было 3 таких корабля, а запчасти к нему уже не производятся. Соответственно, потери можно считать существенными.

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Противник продолжает нести потери в акватории Черного моря и очередной "жертвой" стал российский катер "Ивановец". Шансов на его восстановление фактически нет. Об этом заявил спикер Военно-морских сил (ВМСУ) Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

По его словам, "Ивановец" являлся довольно серьезной единицей, которая предназначена для того, чтобы уничтожать различные надводные цели. В результате катер ушел на дно, с которого если россияне и захотят его достать, то не смогут восстановить. Запчастей к нему фактически нет.

Также спикер ВМС добавил, что на судно было установлено ракетное вооружение, радиус действия которого достигал 130 километров, а всего в составе Черноморского флота было три таких корабля. Соответственно, подобные потери ВС РФ можно отнести к существенным.

"Этот проект больше не строится. Соответственно, восстанавливать такие единицы фактически невозможно. Но в данном случае мы видели, что она затонула, поэтому эту единицу можно считать уничтоженной", – заявил Дмитрий Плетенчук.

Противник пытался провести поисково-спасательную операцию, которая длилась некоторое время, однако официальной информации о потерях среди личного состава пока что нет. Спикер ВМС говорит, что учитывая стоимость уничтоженных корабельных единиц, практика их подъема есть во многих флотах мира.

"Но учитывая то, что эти единицы давно сняты с производства, восстанавливать ее будет очень сложно. Соответствующих запчастей фактически больше нет. Дата его строительства говорит о том, что запчасти для него уже не выпускаются. Даже если эту единицу поднимут и, скорее всего, должны поднять, учитывая, где она затонула, о восстановлении пока говорить рано", – подытожил Дмитрий Плетенчук.

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Напомним, что в ночь на 1 февраля в оккупированном Крыму бойцы ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер РФ "Ивановец". Они нанесли по судну несколько ударов морскими БПЛА.

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что в момент удара на катере "Ивановец" могли находиться 40 российских моряков.