Збирали дані про польську армію: в Польщі за шпигунство для РФ засудили білоруса та росіянина

Обвинувачені впродовж 5 років збирали та передавали російській розвідці інформацію про оснащення армії Польщі, завдання на кордоні з Білоруссю та співпрацю з арміями країн НАТО.

Суд у Білостоку в Польщі засудив росіянина та білоруса, яких звинувачують у шпигунстві на користь російської розвідки. Про це повідомляє "Radio Białystok".

Їм присудили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

За версією слідства, громадянин Росії та громадянин Білорусі протягом кількох років збирали важливу інформацію, зокрема, про польських військових, зокрема, про оснащення армії Польщі, завдання на кордоні з Білоруссю та співпрацю з іншими арміями країн НАТО і передали її російській розвідці.

Звинувачення стосуються 2017-2022 років.

Обидва фігуранти перебували в Польщі легально. Білорус навчався в одному з університетів Білостока, а згодом займався організацією парашутної підготовки – за цей час він мав налагодити контакти, зокрема соціальні, і використати їх для роботи на російську військову розвідку. Росіянин здійснював розвідувальну діяльність під виглядом культурної роботи та туризму.

Обох заарештували у квітні 2022 року. Вони досі перебувають під вартою. З-під варти їх привезли на перше засідання – майже рік тому.

Судовий процес був закритим, хоча адвокати обвинувачених вимагали, щоб справа була публічною. Тоді прокурор подав клопотання про виключення відкритого слухання, посилаючись на важливі державні інтереси, а також на приватні інтереси – свідків, серед яких багато військових.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2023 року фінське видання Yle повідомило, що десятки російських дипломатів у Північній Європі були шпигунами. Вони збирали дані про військові об'єкти, робототехніку та кіберзагрози. Шпигуни обіймали посади радників посольств або помічників військових аташе.

Також повідомлялося, що влада Австрії вислала з країни чотирьох дипломатів РФ через підозру у шпигунстві. Двоє дипломатів — співробітники російського посольства, інші двоє — представництва при установі ООН.