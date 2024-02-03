РФ провела відразу дві повітряні атаки: дрони літали Україною кілька годин (карта)

Російські БПЛА були помічені у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській та інших областях.

Увечері другого лютого Росія розпочала нову повітряну атаку дронами-камікадзе. Про перші БПЛА на Херсонщині Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 20:29.

Пізніше безпілотники попрямували до Миколаївської області та продовжували рухатися у бік Одеси. Потім ворожі дрони полетіли до Кіровоградської області.

"БПЛА на кордоні Кіровоградської та Черкаської областей, курсом на Умань", — повідомили ЗСУ о 22:09.

О 22:14 було зафіксовано рух БПЛА у напрямку Вінницької області. Також дрони помітили на Черкащині. Вони рухалися у напрямку Київської області. Вже о 23:35 стало відомо про нову групу ворожих дронів, які з Херсонщини прямували у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області. Також БПЛА було помічено у Житомирській області.

Вже о 00:22 третього лютого Повітряні сили оголосили відбій тривоги у зв'язку з активністю БПЛА, проте приблизно о 01:06 ночі нових безпілотників росіян було помічено на Херсонщині. Вони знову попрямували у бік Кривого Рогу. Таких груп безпілотників було кілька.

О 02:39 ночі криворізький Telegram-канал " Свої " повідомив про вибухи у передмісті Кривого Рогу.

Відбій був оголошений лише о 03:01 ночі.

Нагадаємо, начальниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк озвучила пріоритети росіян під час ударів по Україні. За її словами, противник перебуває у "творчому пошуку" нової тактики, яка б дозволила йому атакувати мирні міста. Окупанти виходять із можливостей, які у них сьогодні є.