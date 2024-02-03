"У Феодосії грають в Lego": зʼявилися фото потопленого ВДК "Новочеркасск"

Російський великий десантний корабель, який перевозив безпілотники Shahed і боєкомплект, що призначалися для масованої атаки України, окупанти піднімають з моря частинами.

У ніч проти 26 грудня 2023 року у порту Феодосії, що у тимчасово окупованому Криму, знищили великий десантний корабель (ВДК) Росії "Новочеркасск". У Мережі зʼявилися фото того, що залишилось від судна після атаки у порту. Відповідні світлини оприлюднили у Telegram-каналі "Крымский ветер".

За інформацією адміністраторів каналу, ВДК "Новочеркасск" піднімають з моря після атаки частинами.

"У порту Феодосії грають в Lego — піднімають частинами БДК "Новочеркасск". Російські військові казали, що відремонтують", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракетний удар по ВДК "Новочеркасск"

У ніч проти 26 грудня в окупованому Криму в порту Феодосії пролунали вибухи. Унаслідок ракетної атаки пошкодження отримав ще один корабель ЧФ РФ ВДК "Новочеркасск". Командування Повітряних сил також припускає, що ВДК "Новочеркасск" міг перевозити ударні дрони-камікадзе Shahed.

Що кажуть в РФ

Міністерство оборони Російської Федерації, як повідомляють ЗМІ, підтвердило інформацію про удар Збройних Сил України по великому десантному кораблю "Новочеркасск". У відомстві стверджують, що корабель зазнав пошкоджень унаслідок атаки авіаційними керованими ракетами.

Що повідомили в Україні

В ОК "Південь" повідомили, що ураження великого десантного корабля "Новочеркасск" РФ у порту Феодосії призвело до тривалої детонації боєприпасів і великої пожежі.

На думку військоого експерта Олександра Коваленка, великий десантний корабель "Новочеркасск" уже отримував "попередження від Всесвіту", коли зазнав пошкоджень у порту окупованого Бердянська 24 березня 2022 року.

У Центрі національного спротиву зазначили, що унаслідок удару по ВДК "Новочеркаськ" загинули 74 російські окупанти, а 27 — дістали поранення. Українські активісти "Кібер Опору" змогли отримати лист головнокомандувача МВФ РФ адмірала Миколи Євменова з пропозицією оголосити жалобу в місті Новочеркаськ у зв'язку зі смертю 74 окупантів.

Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що "Новочеркасск", який ЗСУ знищили 26 грудня, перевозив безпілотники Shahed і боєкомплект, що призначалися для масованої атаки 29 грудня.

Нагадаємо, що 28 грудня повідомлялося, що Росія вивела з Феодосії залишки Чорноморського флоту. За словами представника УДА "Південь" Сергія Братчука, противник хоче убезпечити свої кораблі і переводить їх ближче до Керчі, однак у нього немає гарантій, що атаки не зможуть дістати туди.