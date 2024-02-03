"Вирушимо на економічний фронт": боєць ЗСУ закликав посилити мобілізацію в Україні

За словами 45-річного військовослужбовця Олега, за місяці протистояння він був удома лише один раз і там триває життя. Водночас на передовій люди борються за нього

Українські захисники воюють уже багато місяців без зупинки на фронті. Багато хто з них може бути виснажений і чекати, коли настане полегшення. Матеріал на цю тему опублікував Spiegel.

За словами одного з бійців ЗСУ Олега, який поспілкувався з журналістами, війна здається для нього нескінченною подорожжю без відпочинку. Влітку минулого року його підрозділ мав отримати місячну відпустку, проте реальність виявилася дещо іншою, як каже військовослужбовець.

"Ми повинні були залишитися тут, у селі, відновлюватися. Але ніхто не міг цього зробити, фронт був близько, і бомбардування було чутно", — заявив Олег.

Уже восени підрозділ бійця отримав інформацію, що незабаром підрозділ можуть вивести із зони бойових дій, однак і цього не сталося. Олег каже, що їм потрібна перерва.

Мобілізація в Україні: думка військового

45-річний чоловік за місяці протистояння, як ідеться далі в матеріалі, був удома в Полтавській області лише один раз — наприкінці липня близько 10 днів. Автори пишуть, що в бійця червоні повіки й він абсолютно виснажений, як і всі інші в підрозділі.

Військовий висловився про ситуацію на фронті та закликав розпочати масштабну мобілізацію Фото: der-spiegel

Далі пішла мова про те, що людей на фронті недостатньо і генерали вже кажуть про необхідність у наборі 500 тисяч осіб, які змогли б замінити втомлених військових, однак, пишуть журналісти, добровольців недостатньо, а питання призову залишається складною темою в країні. Вимоги військових нібито не виконуються.

З березня 2023 року підрозділ Олега перебуває під Авдіївкою, захищаючи місто від російських штурмів. Уже кілька місяців там тривають запеклі бої і противник активно атакує позиції українців. У матеріалі заявляють, що у противника може бути значно більше вогневої потужності та людей, у зв'язку з чим ЗСУ доводиться вкрай складно.

Солдати змушені рити нові траншеї, тоді як мінометні та артилерійські обстріли практично не припиняються. Також у небі регулярно "дзижчать" безпілотники ЗС РФ, які можуть у будь-який момент атакувати бійців.

Війна в Україні: життя в тилу

У тилових українських регіонах триває життя, поки на фронті триває боротьба за нього. 45-річний чоловік заявив, що в Полтавській області, де він і проживає, війна практично не помітна.

"Люди гуляють пішохідними зонами, п'ють каву. Вони навіть не розуміють, що ми тут переживаємо. Слово "дякую" — це часто просто фраза. Багато мирних жителів думали, що війна — це робота солдатів, і їм за це платять", — розповідає військовий.

Записався в армію Олег ще в перші дні вторгнення, адже хотів захистити свою дружину, сина і двох дочок. Тепер він задається питанням, чи зможе битися до кінця за всіх інших, коли лінія фронту на Донбасі практично не рухається.

Мобілізація в Україні: законопроєкт від Кабміну

Наприкінці матеріалу журналісти зазначили, що питання призову людей призводить до дилеми українське суспільство, адже агресивна війна продовжує загрожувати всій країні, проте не всі перебувають на лінії фронту. Крім того, найчастіше там сидять одні й ті самі люди, які не можуть виїхати додому.

Військовий висловився про ситуацію на фронті та закликав розпочати масштабну мобілізацію Фото: der-spiegel

Новий законопроєкт про мобілізацію, який було подано до Верховної Ради, має забезпечити армію призовниками і тим самим знизити тиск на війська, які вже виснажені. Якщо його ухвалять, то в армію призиватимуть людей із 25 років, а не 27. Це спрямовано на те, щоб воювали не тільки старші громадяни, адже зараз солдату на фронті в середньому понад 40 років. У них і без війни спостерігалися проблеми зі здоров'ям та спиною, тож вони змушені носити постійно захисні жилети, як розповів один із командирів в Авдіївці. Також у новому документі пропонується змінювати бійців на фронті кожні пів року.

Коли буде ухвалено законопроєкт, поки що складно сказати, пишуть автори матеріалу, адже він, як і раніше, викликає суперечки. У результаті таке зволікання вивело на вулиці міст сім'ї військових.

"Солдати мають знати, на який термін вони вирушають на фронт, коли бувають перерви і коли закінчується мобілізація. Це важливо для морального духу і мотивації не тільки тих, хто вже давно на фронті, а й тих, хто буде призваний у майбутньому", — каже одна з дружин військового на ім'я Ірина.

Мобілізація в Україні: ухилянти та хабарі

Також ще більша проблема в тому, продовжують у матеріалі, що десятки тисяч чоловіків призовного віку покинули країну і часто це робили абсолютно незаконно. Їм у цьому допомагали спеціальні люди, які за кілька тисяч євро збирали документи з фальшивими довідками про непридатність до військової служби.

У результаті, йдеться в повідомленні, що ті, у кого немає грошей і зв'язків, можуть бути мобілізовані наступними. Пов'язано це з тим, що на вулицях України нібито фіксуються випадки, коли співробітники ТЦК роздають повістки або "тягнуть українців на призовну комісію".

Військовослужбовець Олег каже, що в його підрозділі також є такі громадяни. Деякі з них зловживають алкоголем, унаслідок чого не можуть рити окопи.

У зв'язку з цим, вважає чоловік, країні потрібна масштабна мобілізація.

"У результаті економіка не впаде. Новобранці навчаться користуватися автоматом, і тоді ми з радістю вирушимо на економічний фронт", — підсумував Олег.

Нагадаємо, 2 лютого народна депутатка і голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що додаткова мобілізація коштуватиме Україні понад 700 млрд грн. За її словами, тільки на навчання, харчування, одяг і виплати для 400-500 тисяч бійців знадобиться 322 млрд грн. Ще 400 млрд грн потрібні для закупівлі та модернізації військової техніки.