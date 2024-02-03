Україна знищила майже половину Чорноморського флоту РФ, – ВМС України (інфографіка)

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, ворог мав 80 бойових одиниць у складі Чорномороського флоту. Зараз знищено 25 кораблів.

На початку повномасштабної війни Чорноморський флот РФ налічував близько 80 бойових кораблів. Зараз 25 з них знищено, ще 15 серйозно пошкоджено Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

На момент листопада 2023 року була інформація, що Україна знищила чи пошкодила третину Чорноморського флоту РФ. Ведучий попросив оновити дані щодо знищення ворожих кораблів. Речник Військово-морських сил повідомив, що ворог мав 80 кораблів, з яких 30-35 одиниць мали серйозне озброєння. Серед них підводні човни, великі десантні кораблі, мінні загороджувачі тощо. Станом на зараз Україна знищила 25 кораблів, а ще 15 мають серйозні пошкодження й перебувають на ремонті.

"Тобто у відсотках це [втрати] вже досить суттєво. Тим не менш, вони мають сполучення з іншими акваторіями – з Каспійською флотилією, так само вони можуть внутрішніми водами навіть із Балтики перетягнути щось на кшталт тих самих ракетних катерів", — пояснює Плетенчук.

Окрім цього у окупантів є ще морська охорона, яка має до 20 кораблів. Фактично Чорноморський флот РФ вже досить тривалий час перебуває в такому стані, коли окрім кораблів-носіїв "Калібрів" виставити щось проти України немає можливості. Але і з носіями "Калібрів" є проблеми, бо Чорноморський флот фактично відрізано від головної логістичної бази в Севастополі.

У німецькому виданні Bild додають, що Україна знищила 20% Чорноморському флоту за загальним обʼємом водотоннажності. Російська пропаганда називала флот "нездоланним", а його кількість перевищувала 70 одиниць, пише аналітик Юліан Рьопке. Загалом Україна знищила 14 різних кораблів й штаб ЧФ в Севастополі.

Список знищених кораблів Чорноморського флоту РФ Фото: Bild

Нагадаємо, 2 лютого прикордонники подякували ГУР за знищення "Ивановца" й нагадали події 2014 року.

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що "Ивановец" був досить серйозною одиницею, призначеною знищувати надводні цілі.