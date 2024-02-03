Росіяни стверджують, що майор Стегачов нібито не причетний до ракетних ударів по Україні й він не загинув, а "отримав несерйозне поранення".

Головне управління розвідки відзвітувало про ліквідацію льотчика бомбардувальника Ту-95 Олега Стегачова. В російському виданні Baza стверджують, що він давно звільнився з армії й нібито працює в цивільній авіакомпанії.

Українська спецслужба відзвітувала про інцидент із майором Стегачовим Олегом Сергійовичем у місті Енгельс Саратовської області РФ. За даними ГУР, він був причетний до бомбардувань українських міст, а в OSINT-агенції Molfar змогли встановити інші особи льотчиків з авіабази "Енгельс-2", звідки бомбардувальники злітають для ударів по Україні.

майор Олег Стегачев Фото: пресслужба ГУР Міноборони

За даними видання, Олег Стегачев разом з командиром вогневих установок у відставці Сергієм П. знаходились поруч з гаражами на вулиці Петровського. Близько 20:00 2 січня вони почули три "хлопка", схожих на постріли. Чоловіки подзвонили в поліцію й розказали про "дивні звуки".

Поліція виявила на місці пострілів три гільзи від травматичної зброї й металеву колбу-накінечник. Невідомо, чи отримав поранення сам Стегачев. За твердженням телеграм-канала Fighterbomber, Стегачев нібито отримав несерйозне поранення після побутової суперечки.

Також стверджується, що майор Стегачов нібито пішов у відставку й звільнився ще до початку "СВО", а зараз працює у Красноярській комерційній авіакомпанії. Його товариш Сергій П. теж колишній військовий, а зараз працює водієм-експедитором.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що в масованих ракетних обстрілах України беруть участь до 2000 росіян.

3 лютого ЗМІ писали, що НПЗ у Волгограді зупинять на невизначений термін після атаки БПЛА.