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В Бєлгороді блекаут: в кількох районах міста на вулицях зникло світло (фото)

Олександр Матвієнко
Фото: ТГ Бєлгород | Блекаут в Бєлгороді

Місцеві енергетики стверджують, що сталося технічне порушення в мережі й вони працюють над перепідключенням.

В російському місті Бєлгороді зникло світло. Енергетики кажуть про "технічне порушення в мережі". Про це повідомляє телеграм-канал "Жесть Белгород".

Російські телеграм-канали масово пишуть про відсутність електроенергії на вулицях Бєлгорода.

"Енергетики повідомляють, що спеціалісти вже розпочинати перепідключення. Відбулося технічне порушення в мережі", — пишуть в публікаціях.

Відсутність світла в Бєлгороді

Також стверджується, що впродовж години-півтори електроенергію відновлять. Наразі блекаут стався на таких вулицях:

  • 60 лет Октября;
  • Спортивная;
  • Губкина;
  • Газовиков;
  • Сургутская;
  • Буденного;
  • мкр. "Новый-1" і мкр. "Новый-2".
Блекаут в Бєлгороді
Фото: скриншот

Губернатор Бєлгорода Вʼячеслав Гладков ніяк не коментував ситуацію на момент написання новини.

Мешканці Бєлгорода жаліються на відсутність світла

Нагадаємо, 1 лютого у РФ заявили про масовану атаку БПЛА у трьох областях: Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях.

31 січня в Бєлгородській області 8 населених пунктів залишились без світла в результаті атаки дронів.