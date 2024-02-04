Перевага українських дронів: ЗС РФ зазнають великих втрат через атаки БПЛА, — ISW

На передовій окупантам не вистачає радіообладнання. Президент Росії Володимир Путін назвав безпілотники "ахіллесовою п'ятою" ЗС РФ, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили Російської Федерації зазнають великих втрат на фронті через атаки українських безпілотних апаратів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 3 лютого.

Російський військкор із покликанням на особисті розмови з військовими на передовій заявив, що на фронті даровані радіостанції вважають ціннішими за державні танки та БМП через брак радіообладнання.

"Декілька мілблогерів поскаржилися, що російське "високе керівництво" навряд чи читатиме занепокоєння щодо використання українських безпілотників, і попередили, що багато російських військовослужбовців загинуть через перевагу українських безпілотників на передовій", — ідеться в повідомленні.

Росіяни назвали це питання одним із найбільших проблем РФ на цей час.

Депутат Московської Думи Андрій Медведєв оцінив коментар президента Росії Володимира Путіна від 2 лютого щодо того, що безпілотники є "ахіллесовою п’ятою" ЗС РФ, і заявив, що ці слова свідчать про обізнаність Путіна про ситуацію на фронті. За словами Медведєва, Путін нібито не боїться обговорювати "проблеми" та "помилки" РФ і не вважає, що конструктивна критика російських операцій в Україні є неправильною.

Нагадаємо, 29 січня в пресслужбі ССО розповіли, що на Запорізькому напрямку українські військові знищили російські опорні пункти за допомогою безпілотника, а на їхнє місце встановили український прапор. Також було уражено важку російську техніку й особовий склад ЗС РФ.

3 лютого в ЗМІ повідомили, що в Україні намагаються створити мільйон дронів на потужностях маленьких підприємств. Це необхідно для того, аби перекрити дефіцит боєприпасів, який виник через затримки із Заходу.