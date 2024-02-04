Не замінить артилерію: екскомандир "Айдару" пояснив, у чому недоліки FPV-дронів (відео)

Найкращі результати можна отримати за наявності повного арсеналу зброї, коли все використовується за своїм призначенням, розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що FPV-дрони не можуть замінити більшість видів озброєння. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 Каналу".

Він зазначив, що немає однієї зброї, яка б розв'язала всі проблеми.

"Вундервафлі" не існує. Кожна зброя має чітко свою нішу, своє призначення. Якраз найкращі результати — це коли в тебе є повний арсенал зброї, і ти використовуєш усе за своїм призначенням", — сказав Євген Дикий.

За його словами, можна часто почути, що нібито FPV-дрони — це заміна артилерії, проте це не так. Він наголосив, що є ніша для автомата Калашнікова, кулеметів, стрілецької зброї та для FPV-дронів.

Дикий розповів, що FPV ефективно замінить класичну стару зброю, зокрема РПГ-7, великою мірою й протитанкові керовані ракети, старі гранатомети. Проте це все зброя ближнього радіуса дії. До того ж дрони можуть замінити міномети малих калібрів — 60 чи 80 мм. Проте вже міномет 120-го калібру не зможуть замінити, попри те, що в них приблизно схожий радіус дії. Проте вага 120-ї міни дає змогу інше робити.

Натомість артилерія б'є на зовсім іншу відстань, тоді як вага FPV-дрона набагато менша, ніж в одній бойовій частині артилерійського снаряда.

"Доповнюють себе оці речі просто ідеально, але заміняють дуже частково", — зауважив Дикий.

Дикий повідомив, що наразі доводиться так воювати, зокрема, в Авдіївці Донецької області.

"Основний тягар боротьби з ворогами на дальніх підступах і з ворожою технікою сьогодні покладається саме на FPV-дрони. Це просто безвихідь. В обороні ще можна так триматися, але про наступ навіть не йдеться", — додав він.

Нагадаємо, 3 лютого OSINT-аналітик Ukrainian Front повідомив, що в Україні розробили новий FPV-дрон літакового типу. Його особливостями є збільшений розмір, інший тип виробу та збільшена бойова частина.

31 січня стало відомо, що ЗСУ переважають ЗС РФ за кількістю ударів FPV-дронами. Зокрема, різниця становила близько тисячу штук.