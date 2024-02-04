Українського спортсмена мобілізували у березні 2023 року. Він загинув на фронті у 32-річному віці.

На фронті загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсмен книги рекордів України 32-річний Олександр Білоконь. Про це повідомив заслужений тренер України з греко-римської боротьби Вадим Кісіль у своєму Facebook.

"На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсмен книги рекордів України", — сказав Вадим Кісіль.

У Білоцерківській організації спорту "БОС" також заявили про страшну втрату для спортивної родини Білоцерківської міської територіальної громади.

"І знову страшна втрата для спортивної родини Білоцерківської міської територіальної громади — загинув Захисник України — стронгмен, Майстер спорту, Рекордсмен Книги рекордів України, Олександр Білоконь. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічний спокій душі та Слава воїну, який віддав життя за незалежність України! Слава Герою!" — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання Varta1, чоловіка мобілізували у березні 2023 року.

Олександр Білоконь

Олександр Білоконь: що про нього відомо

Олександр Білоконь народився у Білій Церкві Київської області. Він був одним із найсильніших людей України. У 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. У 2020 році він здобув Майстра спорту по богатирських іграх. Цього ж року він здобув титул "Найсильнішої людини України-2020".

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20 січня під час бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув колишній соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломко. Чоловік пішов захищати Україну разом із батьком і братом на початку повномасштабного вторгнення.