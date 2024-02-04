Армія Британії не готова до конфлікту високої інтенсивності, — Комітет оборони

Британську армію перевіряли у трьох сферах, і в кожній з них виявили проблеми. Крім поганої підготовки британських армійців знайшли також негаразди в технічному стані війська.

Армія Великої Британії не готова до боїв великої інтенсивності, не зможе оперативно розгорнути сили і має проблеми з технічним забезпеченням. Такого висновку дійшли в Комітеті оборони Великої Британії.

У звіті повідомляється, що британські війська мають погану підготовку, а потік кадрів в лавах Збройних сил країни дуже великий — військовослужбовці звільняються швидше, ніж їм знаходять заміну, а пропозиція для них не має достатньо вигідних умов.

Зазначається, що військові постійно перевантажені, і це негативно вплинуло на утримання, а також затримало розвиток боєготовності.Для того, щоб вирішити це питання, йдеться у звіті, Міністерство оборони має отримати повне фінансування для участі в операціях, одночасно розвиваючи боєготовність, або Уряд Великої Британії має зменшити оперативне навантаження на Збройні Сили

Комітет оборони Британії провів перевірку Збройних сил за трьома напрямками:

Оперативна готовність — здатність розгорнути сили для виконання постійних зобов’язань або реагування на кризу;

Бойова готовність — здатність розгортати та підтримувати сили, які можуть вести бої з високою інтенсивністю в багатьох сферах протягом тривалого періоду часу;

Стратегічна готовність — здатність держави визначити та використати всі наявні в неї інструменти для підтримки воєнних дій.

Аналітики дійшли до висновку, що за всіма трьома напрямками у британської армії можуть виникнути проблеми, якщо вчасно не провести реформи.

Також у звіті йдеться про те, що окрім недостатньо високого рівня підготовки британських армійців існує також проблема з технічним станом армії. Як приклад, наводиться стан авіаносця Королівського флоту "HMS Queen Elizabeth". Він не брав участь в найбільших навчаннях НАТО з часів Холодної війни через проблему з гвинтом.

Несправність судна виявили через 1.5 року після того, як інший британський корабель "HMS Prince of Wales" вийшов з ладу біля острова Уайт через аналогічну несправність. Через це він теж не брав участь в навчаннях НАТО, а на його ремонт знадобилося 9 місяців.

Нагадаємо, що 29 січня в Міноборони Великої Британії повідомили, що ЗС РФ під час повномасштабного російського вторгнення втратили в Україні понад 7000 одиниць бронетехніки.

12 січня повідомлялося, що Збройні сили Великої Британії наразі не планують нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені.