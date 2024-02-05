"Потрібно відповідати": у ЗСУ відреагували на попередження Польщі про активність уздовж кордону з РФ

За словами спікера командування Повітряних сил Юрія Ігната, полякам не варто забувати про Калінінградську область, де також перебуває авіація РФ.

Нещодавно Польща висловила попередження про посилення військової активності вздовж свого кордону з Росією та Білоруссю. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Коли чуємо про кордон із Росією, починаємо дивитися на схід, але згадуємо, що є й Калінінградська область, де теж є російська авіація. Це не є чимось новим. Зараз я не маю таких даних про те, що є велика активність", — заявив він.

Згідно з його заявою, наразі повітряні цілі фактично відсутні на всій території країни, включно навіть з окупованими областями.

"Можливо, це зараз пов'язано більше з погодними умовами тощо. Але російська авіація може бути де завгодно. Нічого дивного в цьому немає. Коли є якась активність по той бік кордону, відповідно має бути протидія", — заявив Ігнат.

Він підкреслив, що навіть у період повітряних тривог і ракетних атак польські військові піднімають у повітря винищувачі для забезпечення захисту своїх кордонів.

"Ну і якщо є якась активність, треба відповідати ворогу, реагувати якимось чином. А для поляків безумовно Росія є тим самим ворогом яким є для нас", — заявив Ігнат.

Нагадаємо, що 4 лютого Польське агентство аеронавігаційних послуг опублікувало навігаційне попередження (NOTAM) про можливу активність військової авіації у східному районі у відповідь на загрозливу ситуацію на кордоні. Воно діятиме з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

Фокус також писав 2 лютого, що польське Бюро національної безпеки планує відновити військово-морську базу Хель, де базуватимуться новітні фрегати, які зараз будують у країні .