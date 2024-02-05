Грушники і спецпризначенці: Наєв розказав про російські ДРГ на кордоні

Україна має понад 1000 км спільного кордону з РФ і війська не вистачає для захисту всієї території. Тому цим користуються окупанти, зауважив командувач Сергій Наєв.

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон України у Сумській, Чернігівській і у Харківській області. Про це він розказав в ефірі телемарафону.

За словами Наєва, цивільним людям потрібно розуміти, що державний кордон у Сумській, Чернігівській і Богодухівського району Харківської області є лінією бойового зіткнення, там є загроза для життя. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповування військ "Північ" перебуває понад 1800 км, з яких понад 1000 км з Росією.

"Склад ДРГ 10-12 людей. Всі ці ДРГ зі складу спецоперацій РФ, а також ГРУ Генштабу РФ. Слід розуміти, що це офіцерські групи, мають добру підготовку. Їх мета діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів вздовж державного кордону протягом 1000 км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців", — повідомив Наєв.

Також він додав, що окупанти відійшли з півночі України, але з того часу у прикордонні продовжуються бойові дії. Окрім того, ЗС РФ намагаються запускати засоби повітряного нападу з тих напрямків по території України, і застосовує реактивну артилерію, міномети й бʼє з гелікоптерів.

На прикордонній території заходять російські ДРГ, бо військ на всю лінію фронту не вистачає. Але така сама ситуація і у РФ, тому українські підрозділи роблять такі самі дії, резюмував генерал-лейтенант.

Нагадаємо, 4 лютого в ЗСУ розказали про втрати окупантів після заходу ДРГ в Сумській області.

3 лютого російська ДРГ намагалася перетнути державний кордон у Сумській області.