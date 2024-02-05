Дальність, прицільність, потужність: чому дрони не зможуть замінити артилерію, — оглядач

Військовий аналітик Олександр Коваленко порівняв артилерію і дрони з бронемашинами і мікроавтобусом "буханка". При цьому визнав, що БПЛА дійсно допоможуть в умовах нестачі боєприпасів.

ЗСУ у п'ять разів поступається ЗС РФ в кількості снарядів, які випускає артилерія на лінії фронту взимку 2023-2024 рр. FPV-дрони з вибухівкою вирівняти це співвідношення не зможуть через особливі характеристики та спосіб застосування. Про те, чим здатні українські безпілотники замінити собою артилерію, військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив на порталі "Обозреватель".

Коваленко, перші ніж зробити висновок, порівняв можливості ствольної артилерії, РСЗВ та дронів. Потім підсумував, що кожен з цих інструментів придатний для розв'язання специфічних задач. Отже, не можна говорити, що одним видом зброї можна замінити іншим. Також нагадав, що на сьогодні співвідношення використання снарядів ЗСУ та ЗС РФ складає 1 до 5: українці випускають по 2 тис. снарядів на добу, росіяни — близько 10 тис. (у 2022 році ворог застосовував "вогневий вал" з 50-60 тис. або й з 80 тис.).

Дрони ЗСУ — деталі відрізняються від артилерії

Порівняння характеристик різних видів озброєння, яке здійснив Коваленко, містить інформацію про дальність та точність ударів артснарядів та про аналогічні характеристики безпілотників.

По-перше, артилерійські гармати ЗСУ мають дальність 15-25 км (для радянських калібрів 152 та 122 мм) або 30-40 км (для західних калібрів 155 мм). Деякі зі снарядів мають касетну частину, тому завдають шкоду і живій силі, і військовій техніці противника, покриваючи і точкові цілі, і площі. Тим часом безпілотники літають на відстань 3-5 км від лінії фронту. Крім того, якась частина не дістається до цілі через протидію ворожих комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ), пояснив аналітик.

По-друге, реактивна артилерія ЗСУ має дальність 20 км, 35 км, 70 км, 120 км (відповідно — РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", "Вільха") або 75 км — для M142 HIMARS. Радянські розробки мають нижчу точність, порівняно з західними, хоч певну перевагу має "Вільха" — точність 6-7 м. Площа вогневого удару, наприклад, для "Град" — 140 га: це 40 снарядів протягом 22 с, у кожному — по 20 кг вибухівки. Натомість дрони діють точково і не в змозі покривати площу (станом на сьогодні). Крім того, вага вибухівки, яку вони несуть — до 10 кг.

Військовий експерт підсумував, що безпілотники все ширше застосовуватимуться у війні, але через свої особливості вони діють окремо, а не вливаються в артилерійські дивізіони. Порівнювати гармати і БПЛА — "це все одно як порівнювати бойову броньовану машину з "буханкою".

"FPV-дрони мають свій унікальний функціонал, який допомагає адаптуватися в умовах дефіциту артилерійських боєприпасів, але цілком і повністю вони не зможуть замінити арту", — зауважив він.

Зазначимо, у січня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував українцям нову програму з виробництва безпілотників. Згідно з проєктом, громадяни отримали інструкції, завдяки яким зможуть зібрати дрони у себе вдома і потім передати його ЗСУ.

Тим часом Україна перестала отримувати військову допомогу від США, завдяки якій щомісяця вподовж двох років отримувала щомісяця близько 200-400 тис. снарядів калібру 155. 5 січня очільник Палати представників Майк Джонсон заявив, що республіканці й надалі не будуть голосувати за виділення коштів на підтримку українців: так прихильники можливого кандидата в президенти Дональда Трампа відповіли на заяву президента Джо Байдена про досягнення домовленостей щодо міграційного законодавства.

Нагадуємо, 4 січня екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий також пояснив, чому безпілотники не зможуть замінити собою інші види зброї.