Якщо Україна програє, то Росія може напасти на країни НАТО, — міністр оборони Польщі

Чиновник повідомив, що Варшава вже у 2024-2025 роках перебуватиме в повній готовності до створення сил швидкого реагування Євросоюзу.

Віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ситуація у світі напружена, і польська сторона припускає можливість нападу Росії. Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню SuperExpress.

"Ми не повинні звикати до війни, ми не повинні забувати про неї", — додав він.

Міністр розповів, що в четвер, 1 лютого, данські віцепрем'єр і міністр оборони відвідали Польщу, де підписали меморандум про тіснішу співпрацю.

"Наприклад, данці передають Україні 19 винищувачів F-16. До цієї допомоги долучається дедалі більше країн, але вона має бути ще інтенсивнішою. Це питання нашої безпеки", — підкреслив Косіняк-Камиш.

До того ж польський міністр оборони розповів про неформальну зустріч міністрів національної оборони та посадовців Північноатлантичного альянсу, яка минулого тижня відбулася в Брюсселі. За інформацією міністра, ішлося про важливість активізації підтримки України, про двосторонні постачання зброї.

"Польща входить до коаліції країн, які найбільше підтримують Україну, надаючи їй найбільше боєприпасів. Це було наше зобов'язання, і ми його виконаємо", — запевнив він.

Також Косіняк-Камиш повідомив, що Польща бере участь у швидкому розгортанні сил НАТО, і вже у 2024-2025 роках польські підрозділи будуть у повній готовності й доступні для створення сил швидкого реагування Євросоюзу.

За його словами, ситуація у світі "дуже серйозна", і це стосується не лише України, а й районів Червоного моря й Тихого океану.

Щодо сценарію розвитку подій у російсько-українській війні, то міністр наголосив, що припускає будь-який сценарій, але найсерйозніше ставиться до найгіршого, за якого Україна може програти Росії.

"Треба бути готовими до кожного сценарію, тому ми проводимо аудит, робимо висновки, заповнюємо прогалини, наприклад, щодо зброї. Великі закупівлі дуже важливі, але для мене не менш важливе індивідуальне екіпірування бійців", — наголосив Косіняк-Камиш.

Він нагадав, що після приходу до влади новий польський уряд уклав контракти на закупівлю обладнання на суму 19 мільярдів злотих — більшість на польських заводах зброї.

1 лютого соцопитування в Польщі показало, що більшість поляків вважають потрібним збивати російські ракети, які летять у бік країни.