Програма на 100 млрд рублів: у РФ заявили про плани нарощувати виробництво FPV-дронів

Російський міністр Денис Мантуров заявив, що йдеться про просування широкої номенклатури безпілотників, зокрема й важкої.

Російський оборонно-промисловий комплекс наростить обсяги виробництва FPV-безпілотників до сотень тисяч. Для реалізації планів у найближчі три роки Кремль виділить близько 100 мільярдів рублів. Про це 5 лютого заявив міністр промисловості й торгівлі РФ Денис Мантуров, передають російські ЗМІ.

Чиновник на виставці World Defense Show 2024, яка проходить у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, розповів про плани збільшення обсягів випуску безпілотних систем, зокрема й важких, які активно застосовуються збройними силами РФ в Україні.

"Протягом 2024, 2025 та 2026 років близько 100 млрд рублів буде спрямовано на нові розробки та просування номенклатури безпілотників… Дуже широкої номенклатури. Якщо ми говоримо про FPV-дрони, то йдеться про сотні тисяч, а що стосується важких авіаційних безпілотних систем, то це десятки", — сказав Мантуров.

За його словами, крім безпілотних систем, Росія нарощуватиме обсяги виробництва різної бронетехніки, а також систем зв'язку, засобів ППО та радіоелектронної боротьби тощо.

Зазначимо, що наприкінці грудня минулого року заступник голови Мінпромторгу РФ Василь Шпак заявив, що обсяг російського ринку безпілотників до кінця 2023 р. перевищить 50 млрд рублів. А головними виробниками дронів стали компанії "Геоскан", "Финко", дочірня компанія концерну "Калашников" Zala Aero та "Птеро".

Нагадаємо, український виробник дронів Юрій Абдула на початку грудня 2023 року повідомив, що окупанти в першому кварталі 2024 року можуть виробити 5 млн FPV-дронів. За його словами росіяни навчилися створювати безпілотники з недорогих матеріалів, тому їх виробництво обходиться досить дешево.