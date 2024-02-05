Дальність 300-500 км: про які далекобійні ракети до F-16 міг казати Наєв

Під озвучені характеристики підпадають крилаті тактичні ракети JASSM, які серійно виробляють з 2003 року.

Україна очікує на постачання винищувачів F-16 разом із ракетами дальністю 300-500 км. Defense Express проаналізували, про які боєприпаси може йти мова.

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв анонсував, що у подальших пакетах військової допомоги очікується отримання винищувачів F-16 разом з ракетами на 300-500 км.

"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, що дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога", — сказано в оригінальному дописі.

У виданні звертають увагу, що таке формулювання не означає, що мова йде саме про ракети до F-16. Формулювання може означати окремо літаки, і окремо далекобійні ракети по типу ATACMS чи Storm Shadow/SCALP. Проте якщо розглянути варіант, що мова йде про ракети до F-16, то під характеристики підпадають тактичні крилаті ракети AGM-158 JASSM. За своєю концепцією вона схожа з вже наявними боєприпасами Storm Shadow й вироблена за технологією стелс.

AGM-158 JASSM Фото: Википедия

Ракета AGM-158 JASSM знаходиться в серійному виробництві і постачається на експорт. Існує одразу кілька версій ракет з різною дальністю ураження:

AGM-158A JASSM — 370 км, у виробництві з 2003 року;

AGM-158B JASSM-ER — 900 км, у виробництві з 2014 року;

AGM-158 JASSM-XR — 1900 км, знаходиться у розробці;

LRASM — протикорабельна ракета 800 кг.

Найреалістичнішим для України є варіант JASSM або JASSM-ER. F-16 є носієм обидвох ракет, які не можна назвати вкрай дефіцитними. Також виробник Lockheed Martin планував вийти на виробництво 1000 ракет JASMM і протикорабельних LRASM на рік.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна має підготувати інфраструктуру для приймання та обслуговування винищувачів F-16.

Раніше Юрій Ігнат повідомив, які проблеми вирішать винищувачі F-16.