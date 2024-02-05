"Некомплект" на фронті: ЗСУ не вистає людей, снарядів і запчастин для техніки, — NYT (фото)

Українська артилерія економить снаряди і тому не стріляє по малих групах противника. Завдяки такій тактиці ворогу вдається здобувати нові позиції, розповіли бійці ЗСУ журналістам.

Піхотним підрозділам ЗСУ, які беруть участь у бойових діях "на нулі", не вистачає людей, а також артилерійських снарядів і запчастин для ремонту бронетехніки. Щоб розв'язати проблему з людьми, доводиться перекидати військових з тилу. Деталі про ситуації на сході розповіли на порталі The New York Times (NYT).

Журналісти NYT побували на лінії вогню у Авдіївці та Вугледарі, ідеться у статті. Дату візиту не вказують, однак називають номери підрозділів, з представниками яких спілкувались — 47 механізована бригада (Авдіївка) та 72 механізована бригада (Вугледар). На підставі розмов з бійцями автори порталу виділили наступні проблеми:

через недоукоплектованість піхотних підрозділів на фронт відправляють військових з тилових частин;

через нестачу снарядів артилеристи економлять набої;

не вистачає запчастин, які потрібні для ремонту та обслуговування західної техніки, отриманої Силами оборони.

"Зараз у нас немає достатньої кількості техніки та людей, щоб перейти у наступ. Тому головне завдання на даний момент утримати поточні позиції", — сказав заступник командира 47 ОМБр Олександр Ширшин.

Ширшин описав тактику росіян, яку вони застосовують, щоб просунутись у Авдіївці. З його слів, у атаку ворог іде невеликими групами. При цьому українці їх не обстрілюють: через брак снарядів їх не витрачають на групи, які складаються з одного-двох бійців. Таким чином певна кількість солдатів ЗС РФ проникає на нову позицію і залишає "верблюдів" — двох-трьох солдатів ЗС РФ, які стережуть позиції і чекають підкріплення. Якщо підкріплення противника не встигає, то бійці ЗСУ можуть і відновити втрачені позиції, зауважив українець.

Бої на сході - техніки ЗС РФ під Бахмутом Фото: NYT

Співрозмовники журналістів також зауважили, що перебувають у активній обороні. Це означає: коли мають можливість, то завдають ворогу максимальної шкоди. Для цього використовують, зокрема, міни, артилерію, FPV-дрони. При цьому доводиться економити снаряди, натомість у росіян можливості у п'ять разів більші. Безпілотники з вибухівкою використовуються замість гармат, але вони мають обмежені можливості — ними не проб'єш бліндаж, наприклад.

"Безпілотник не проб'є бліндаж і не скосить лінії дерев. Він не чинить серйозного психологічного тиску на супротивника. До того ж операторів безпілотників у нас не так і багато", — відзначив боєць 72 ОМБр.

Бої під Вугледаром - бійці ЗСУ Фото: NYT

Тим часом росіяни "переорюють" лісові насадження, не економлячи боєприпаси. Щоб врятуватись, українські військові "зариваються в землю". Співрозмовник журналістів, майор Сергій Бець з 72 ОМБр, пояснив, що ворог спершу дезорієнтує бійці артилерією, потім кидає вперед піхоту. ЗСУ уміють протидіяти російській піхоті, але, визнав майор, все ж довелось де-не-де відступити.

"Якщо росіяни зацікавлені в певній ділянці фронту, вони зрівняють її з землею. Якщо оглянути межу дерев в радіусі 100 на 100, то там просто зорана земля. [Бійці — ред.] риють ями, щоб якось жити, триматися. Ми спокійно боремося з піхотою і тримаємося", — заявив український військовий.

Бої під Вугледаром - жителі міста, які там перебувають 5 лютого 2024 року Фото: NYT

Бої під Авдіївкою та Вугледаром — деталі

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 5 лютого вказується, що ЗС РФ 38 разів атакували позиції ЗСУ під Авдіївкою та 28 разів — на північ від Вугледару — під Мар'їнкою. Також було гаряче на інших відтинках фронту: під Куп'янськом та Лиманом — 23 атаки, під Бахмутом — 8 атак. Згідно з даними експертів порталу DeepState, ЗС РФ вдалось просунутись на північному фланзі під Авдіївкою.

Нагадуємо, 4 лютого видання Forbes зауважило про 40 тисяч військових та 500 танків, які ЗС РФ зосередили під Куп'янськом. В українському командуванні пояснили, чи варто з цього приводу турбуватись.