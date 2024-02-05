"Мріяв про європейський шлях для Росії": відомий московський травматолог лікує бійців ЗСУ (відео)

Російський лікар виїхав з Росії після початку повномасштабного вторгнення. Наразі він проживає в Естонії та регулярно приїжджає до Києва.

Відомий російський травматолог Андрій Волна лікує українських військових. Про це повідомило видання DW 5 лютого.

З його слів, він хоче взяти участь у тому, щоб Україна швидше перемогла.

"Ми живемо цією війною, як живуть українці. І ми перестанемо жити цією війною лише тоді, коли війна закінчиться на умовах України", — сказав Андрій Волна.

Московський травматолог був проти анексії Криму у 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення виїхав з Російської Федерації до Естонії. Він регулярно приїжджає до Києва та проводить по кілька операцій на день для військовослужбовців ЗСУ.

"З нас вистачить. Я прожив у Росії 59 років. я зробив все, що міг для Росії. Я мріяв про європейський шлях для Росії, але Росія обрала фашистський шлях", — пояснив він.

Травматолог Андрій Волна: що про нього відомо

Андрій Волна народився у сибірському передмісті Кемерово. Там він здобув освіту та працював у місцевій лікарні. Пізніше він переїхав до Москви, аби стати завідувачем великої лікарні, після цього він почав працювати в приватній клініці. Лікар часто їздив у справах за кордон, зокрема брав участь у медичних конференціях та читав лекції у Швейцарії.

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