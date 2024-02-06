Хапають за руки і відвозять у ТЦК: адвокат прокоментувала роботу військкоматів

За словами юристки Катерини Онищенко, головним порушенням з боку працівників ТЦК є позбавлення волі військовозобов'язаного, якого хочуть мобілізувати примусово.

Нині територіальні центри комплектування та соціальної підтримки проводять інтенсивні перевірки. Однак це не знижує рівень правопорушень щодо мобілізованих громадян. Про це розповіла адвокатка Катерина Онищенко в ефірі телемарафону.

Онищенко зазначила, що Міноборони почало проводити перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в різних регіонах через збільшення кількості порушень у їхній роботі. За словами адвокатки, вважається, що позбавлення волі військовозобов'язаного, якого планують мобілізувати примусово, є грубим порушенням.

"Найголовніше порушення, яке ми отримуємо як адвокати, і неодноразово читали в ЗМІ — це позбавлення свободи людини, коли йде примусова мобілізація в прямому сенсі. Коли людину хапають за руки, забирають посвідчення, паспорти і примусово доставляють до ТЦК. Це є грубим порушенням прав людини і громадянина", — наголосила Онищенко.

Вона зазначила, що кожен інцидент піддається розслідуванню з боку правоохоронних органів, а також проходить службові перевірки в ТЦК. Проте кількість таких правопорушень не зменшується, а скоріше навпаки — продовжує зростати. Онищенко наголосила, що часто клієнти повідомляють про те, що у випадках примусового затримання представники ТЦК видають повістки, а якщо людина відмовляється, її можуть не відпустити, а також вилучають мобільні телефони, щоб перешкоджати виклику поліції або зверненню до адвоката.

Нагадаємо, що 3 лютого стало відомо, що в Київській області працівники ТЦК змусили чоловіка вийти з машини, після чого почали його бити.

А в жовтні 2023 року в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому невідомий чоловік б'є затриманого в одному з відділень поліції Чернівців.

А також Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження щодо знущань у військкоматі Самбора на Львівщині після оприлюднення в мережі відео з побиттям озброєним військовим чоловіка в цивільному одязі.