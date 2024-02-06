Командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" став Сергій Філімонов (відео)

Військовий повідомив, що в батальйон триває набір фахівців. Раніше в 67 ОМБР "ДУК" розповідали, що частина бійців, у тому числі сам Філімонов і парамедичка Аліна Михайлова, відкололися та перейшли в іншу бригаду.

Доброволець, військовослужбовець ЗСУ та лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов став новим командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". Про це він 6 лютого повідомив у соцмережах.

"Друзі, маю честь повідомити, що я очолив батальйон "Вовки Да Вінчі". Запрошую вас і ваших друзів приєднатися до нас", — написав військовий.

Він додав, що батальйон "досить великий" — майже 1000 людей, але потребує ще більше фахівців. У "Вовках Да Вінчі" у пріоритет ставлять людське життя й здоров’я, тож у боях беруть участь тільки підготовлені люди.

Розкол у "Вовках Да Вінчі": деталі

Раніше, 26 січня, у 67 ОМБР "ДУК" інформували, що частина батальйону відділилася та залишила бригаду.

Зазначалося, що Аліна Михайлова, Сергій Філімонов, рота "Гонор" і окремі групи бійців штурмового батальйону "Да Вінчі" перевелися в іншу бригаду. Сам батальйон продовжував виконувати бойові завдання під командуванням майора Юрія Капустяка (заступника "Да Вінчі").

Варто зазначити, що Михайлова — наречена "Да Вінчі", на честь якого названий батальйон, і керівниця медичної служби "Ульф".

Фото: Скриншот

Як повідомили в українському мілітарному Telegram-каналі In Factum, відколота частина батальйону "Вовки Да Вінчі" увійде в склад 59 ОМПБр. Тобто буде два окремі батальйони імені Дмитра Коцюбайла, і одним керує Капустяк, а іншим — Філімонов.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, "Да Вінчі" загинув 7 березня у віці 27 років. На прощання з ним у центрі Києва зібралися сотні людей і прийшов президент Володимир Зеленський.

Дмитро Коцюбайло загинув на руках у своєї нареченої. Він отримав тяжке поранення в шию в боях під Бахмутом.