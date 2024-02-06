Допускають будь-який сценарій: Польща готується до війни з Росією, — голова Міноборони

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що можна очікувати будь-якого розвитку подій у російсько-українській війні.

Дедалі більше країн Європи попереджають про те, що Росія на чолі зі своїм президентом Володимиром Путіним цілком може готуватися до війни з НАТО. Про це пише німецький Bild.

Видання перелічує низку європейських країн, які закликали своїх громадян готуватися до війни з Росією. Так, про це заявили Швеція і Норвегія, а Данія назвала застосування російської військової сили проти країн НАТО "дуже ймовірним".

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорить про можливу війну з РФ "через 5-8 років".

Віцепрем'єр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив: він серйозно ставиться до того, що Росія цілком може готуватися до війни з країною НАТО. Він заявив, що Варшава вже у 2024-2025 роках перебуватиме в повній готовності до розгортання в Польщі сил швидкого реагування Євросоюзу. При цьому міністр зазначив, що допускає будь-який сценарій розвитку подій у російсько-українській війні.

"Я передбачаю кожен сценарій і найбільш серйозно ставлюся до найгіршого. Це робота міністра оборони в тій ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні", — підкреслив політик.

Чиновник акцентував на тому, що він "не просто сказав ці слова", а уважно обміркував їх, і його відомство вже почало робити конкретні підготовчі кроки: перевіряють, які проблеми є в забезпеченні польської армії, планують масштабні закупівлі зброї та індивідуального спорядження для польських військових тощо.

"Польща відіграватиме дуже важливу роль у загальному захисті Євросоюзу, це знає і Комісія ЄС", — підсумував Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, нещодавно Польща висловила попередження про посилення військової активності вздовж свого кордону з Росією та Білоруссю.

Фокус також писав, що польське Бюро національної безпеки планує відновити військово-морську базу Гель, де базуватимуться новітні фрегати, які зараз будують у країні.