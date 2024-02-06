Легко буде збивати: у Китаї посміялися над ракетою Hsiung Feng IIE армії Тайваню

Китайські ЗМІ стверджують, що Пекін не боїться нової зброї Тайваню, яка може завдати глибокого удару по КНР. На думку фахівців, дозвукова швидкість HF-2E і відсутність стелс-технологій роблять її уразливою.

Китайські ЗМІ розкритикували можливості нової крилатої ракети Тайваню великої дальності Hsiung Feng IIE (або HF-2E), заявивши з іронією, що ця зброя становить "обмежену" загрозу для материка. Про це 6 лютого повідомили в Defence Post.

У серпні 2023 року тайванські військові провели випробування крилатої ракети наземного базування HF-2E, яка, як повідомляється, може уражати цілі на відстані до 1 200 кілометрів. Після випробувань було зазначено, що цього радіусу дії достатньо, щоб проникнути вглиб китайської території.

Однак в одному з номерів китайського журналу Ordnance Industry Science Technology мова зайшла про нову версію крилатої ракети наземного базування зі збільшеною дальністю польоту, яка нагадує американський Tomahawk. Автори матеріалу розкритикували її за те, що "відносно великий розмір, дозвукова швидкість і відсутність стелс-технологій роблять її вразливою для виявлення".

Китайці також похвалилися тим, що Народно-визвольній армії (НВАК) буде нескладно перехопити HF-2E через "обмежені можливості тайванських військових" у наведенні ракет середньої дальності.

Тим часом оглядачі Business Insider пишуть, що Тайвань має у своєму розпорядженні шість різних типів крилатих ракет, включно з наземними та протикорабельними. І якщо раніше військові острова мали на озброєнні оборонні ракетні системи малої дальності, то тепер Тайвань розпочав розробку і розгортання систем, більш придатних для ударних місій, включно з крилатими ракетами великої дальності наземного базування.

Також є інформація, що Тайвань розробляє надзвукову крилату ракету Ching Tien з дальністю польоту 2000 кілометрів, тому оптимістичні висновки китайських експертів можуть бути передчасними.

Нагадаємо, за даними Newsweek, керівництво Тайваню розпочало реалізацію проєкту зі створення флоту з новітніх фрегатів, деякі з яких призначені для відстеження китайських підводних човнів. Легкі фрегати нового покоління мають бути представлені у двох варіантах: один для протиповітряної оборони, інший — для протичовнової.