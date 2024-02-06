Атака РФ на острів Борнгольм: розвідка Данії розповіла про загрозу для НАТО

Літаки та кораблі РФ можуть вчиняти провокації проти Данії, заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен. Також потрібно готуватись до нарощування російських збройних сил.

Російські війська накопичують сили, щоб загрожувати країнам Балтії, а також іншим країнам-членам НАТО. Втім, Кремль навряд чи наважиться атакувати Данію, однак потрібно бути готовими до провокацій. Про можливу загрозу нападу РФ ішлося у поясненні міністра оборони Трольса Лунда Пульсена під час зустрічі з парламентарями. Фрагмент відповіді Служба військової розвідки Данії (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) опублікувала на порталі відомства.

Данські депутати поцікавились, чому на військових картах деякі острови Данії, наприклад, Сконе, Блекінге, Готланд, Борнгольм, позначені червоним кольором. Зокрема, чи означає це, що є загроза прямої атаки РФ. У відповідь парламентарі почули, що немає безпосередньої загрози для цих островів, зокрема — для Борнгольма. Станом на лютий 2024 року Москва не має достатньо військових сил, щоб перекинути їх на Балтійське море і атакувати якусь країну-члена НАТО.

Однак міністр наголосив, що Росія продовжує посилювати війська. Серед іншого — планує створити нові підрозділи в Балтії.

"РФ перебуває в процесі масштабного нарощування військової сили і це також включатиме створення нових підрозділів у регіоні Балтійського моря та у північно-західній частині країни".

Посадовець зауважив, що Кремль може здійснювати провокації, які знаходяться нижче межі "військової відповіді НАТО". Зокрема, ідеться про "порушення національних територіальних кордонів військовою авіацією, або появу військових кораблів, або використання гідролокатора, або нарощування військ". В підсумку росіяни поки що "уникають" зіткнення з НАТО, але ситуація хитка.

"Однак також дуже ймовірно, що Росія має намір використати свою військову міць, щоб кинути виклик країнам НАТО за межами статті 5", — підсумував міністр Трольс Лунд Пульсен.

Борнгольм — острів у Балтійському морі, розташований за 300 км на захід від російського Калінінграда. Поруч з островом проходять нитки непрацюючого газопроводу "Північний потік-2", який восени 2022 року підірвали невідомі особи. Згідно з проміжними результатами розслідування, деякі ознаки інциденту вказують на можливу причетність українських спецслужб.

Готланд — острів на 300 км північніше. Про цей острів згадував член Громадської ради при Міністерстві оборони РФ Ігор Коротченко у січні 2022 року: він "планував", як ЗС РФ його окупують. Заява Коротченко пролунала у ефірі російської пропагандистки Скабєєвої, повідомили в ЗМІ.

Острів Борнхольм - де він розташований Фото: Google Maps

Данія та Україна — деталі

Зазначимо, Данія долучилась до надання допомоги Україні після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Зокрема, раніше Фокус писав про те, як ця країна прийняла українських біженців, які тікали від російської агресії. У грудні 2023 року данський міністр заявив, що після війни бажано було б, що ці люди повернулись додому. Тоді ж у ЗМІ повідомили, що є плани виділити на підтримку України майже мільярд євро у 2024 році.

Влітку 2023 року Данія долучилась до літакової коаліції, про формування якої заявив президент України Володимир Зеленський. Згідно з попередніми угодами, ця країна надасть ЗСУ 42 винищувачі F-16: очікувалось, що вони надійдуть весною 2024 року. У лютому 2024 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що дата постачання пересунулась на другий квартал року.

Нагадуємо, 6 грудня джерела Фокусу у СБУ розповіли, що спецслужба причетна до замахів на майже десятьох колаборантів та ворогів, які брали участь у російсько-українській війні. 5 лютого речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, хто з українців має шанс навчитись на пілота F-16.