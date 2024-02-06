"Милує око": морпіхи встановили український прапор у Кринках (відео)

На лівому березі Херсонської області тривають важкі бої. Противник підтягує резерви та намагається витіснити ЗСУ, розповіли аналітики DeepState.

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти встановили український прапор у Кринках Херсонської області. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram.

"Український прапор у Кринках. Моск**ити у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки знаходяться під їх контролем і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї ОБрМП так не вважають", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що український прапор "милує око" українським військовим та на перекір ворожій пропаганді мулятиме росіянам. Крім цього, у DeepState наголосили, що генерал Теплинський так і залишився "нереалізованим невдахою".

Попри це на лівому березі Херсонської області тривають важкі бої. Збройні сили Російської Федерації постійно підтягують резерви, намагаються витіснити українських військових. Також противник велику увагу зосереджує на переправі та правому березі.

У DeepState опублікували відео, у якому показали, як майорить прапор України у селищі на лівобережжі.

Нагадаємо, 1 лютого військовий аналітик і координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що російські військові не могли вибити українських бійців з плацдарму на лівому березі Дніпра біля Кринок. З його слів, ЗСУ відбивали атаки окупантів, використовуючи особливості місцевості та різні види озброєння.

Того ж дня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ утримували плацдарм на лівому березі. Крім цього, українцям вдалося його розширити. Натомість у Росії замовчували успіхи Сил оборони.