Мисливці за кораблями: у ГУР показали роботу бійців, які знищили "Івановець" (відео)

У ГУР заявили, що на рахунку Group 13 уже понад п'ять знищених російських кораблів. Серед них катер "Івановець", патрульний корабель "Сергій Котов", фрегат "Адмірал Макаров" та інші.

Головне управління розвідки Міноборони України показало роботу бійців Group 13, які знищують російські кораблі в Чорному морі. Ролик з'явився на каналі ГУР у Telegram.

У відомстві заявили, що на рахунку Group 13 вже понад п'ять знищених російських кораблів. Серед них катер "Ивановец", патрульний корабель "Сергей Котов", фрегат "Адмирал Макаров" та інші судна ЗС РФ.

Як розповів на відео командир підрозділу з позивним "Тринадцятий", під час атаки на російський катер "Івановець" бійці використали 10 надводних безпілотників. Шість із них — влучили в ціль.

Крім того, він додав, що вся комплектація і програмне забезпечення — це українські розробки.

"Найпершою метою був "Іван Хурс" — військово-розвідувальний корабель Російської Федерації. Після цього в нас були дві успішні місії. Ви двічі вразили корабель "Сергій Котов". Ми також потопили два десантні катери з БТР", — розповів "Тринадцятий".

Нагадаємо, що про знищення російського військового ракетного катера "Івановець" у ГУР повідомили 1 лютого 2024 року. На відео, яке розвідники надали ЗМІ, видно фінішний етап спецоперації, коли безпілотники з вибухівкою врізаються в корабель.

У Військово-морських силах ЗСУ заявили, що орієнтовно на борту військового корабля ЗС РФ могло перебуватиблизько 40 осіб.