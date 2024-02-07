Колишній "вагнерівець" хотів стати біженцем у Норвегії, але йому відмовили: названо причину, — ЗМІ

За словами адвоката екс-найманця, Управління міграції Норвегії відхилило запит через те, що Медведєв не служив у регулярній армії РФ, коли їхав воювати в Україну.

Норвегія відмовила в притулку колишньому найманцю ПВК "Вагнер" 27-річному Андрію Медведєву, який брав участь у війні проти України. Він назаконно перетнув кордон країни понад рік тому. Про це пише видання Dagbladet.

Як розповів адвокат росіянина Брюнюльф Ріснес, Управління міграції Норвегії відхилило запит через те, що Медведєв не служив у регулярній армії РФ, коли їхав в Україну.

"Якби він був солдатом російської армії, він міг би отримати притулок у Норвегії, хоча він брав участь у бойових діях на Україні. Але оскільки група "Вагнера" формально не входила до складу російських сил, норвезька влада вважає, що він не повинен мати захисту як біженець", — розповів адвокат.

Він також зазначив, що Медведєву було дозволено тимчасове проживання в Норвегії, оскільки повернення в Росію загрожуватиме його безпеці.

Сам колишній найманець заявив, що хоче "спокійного життя". Щоправда, його вже кілька разів затримувала поліція. Приміром, його звинуватили в хуліганстві та носінні пневматичного пістолета в громадському місці.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року повідомлялося, що Медведєв намагався повернутися до РФ. За даними поліції, чоловік дійсно прямував у напрямку Росії, коли його затримали місцеві правоохоронці. За кілька годин до цього Андрій Медведєв розповів про свої плани журналістам.