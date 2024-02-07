РФ провела масову повітряну атаку, запустивши кілька груп безпілотників (карта)

Тривога через ворожі БПЛА тривала кілька годин. Безпілотники помітили в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській областях.

Російські війська провели нову повітряну атаку на Україну, запустивши кілька груп дронів. Про перші безпілотники в українському повітряному просторі повідомили ЗСУ о 22:42 вечора 6 лютого.

Так, тоді про загрозу попередили мешканців Херсонської області, проте вже о 23:16 про небезпеку заявили в Кіровоградській області. Через 20 хвилин стало відомо про кілька груп безпілотників у Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській областях.

О 00:00 ночі Повітряні сили повідомили про нову групу БПЛА, які рухалися з Миколаївської в бік Одеської області. За кілька хвилин у ЗСУ повідомили про рух дронів до Кропивницького.

О 00:20 ночі 7 лютого стало відомо про кілька груп дронів на півдні Миколаївської області, а також на кордоні з Одеською областю. Також БПЛА рухалися в Кіровоградській області на північ. Ще частина безпілотників летіла в бік Дніпропетровської області.

Пізніше у ЗСУ повідомили про рух безпілотників у бік Полтавської та Черкаської областей. Потім безпілотники змінили курс і полетіли в бік Умані. Також було оголошено про активність тактичної авіації РФ, через що на сході України також оголосили тривогу.

"Кілька груп "шахедів" на півночі Дніпропетровської області, курсом на Дніпро, Павлоград! Умань, залишайтеся в укриттях! Чергова група "шахедів" у вашому напрямку!" — заявили Повітряні сили о 02:02 ночі.

Через п'ять хвилин стало відомо про рух нових дронів у бік міста Дніпро.

Про відбій тривоги оголосили лише о 02:39 ночі.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як летять російські "Кинджали". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив: ракети "Кинджал" не вирізняються точністю, але через це несуть, імовірно, ще більшу загрозу.